"He hecho muchos años gimnasia rítmica a nivel federado, me dedico a las redes sociales. Con 19 años me diagnostircaron Trastorno Límite de la Personalidad y me he sentido incomprendida, un bicho raro y una persona autodestructiva para mí y los demás", relata Paula Collantes, influencer y gimnasta. Delante de ella se sienta Kirian, profesor de batería. Ambos relatan, sin filtros, toda su trayectoria vital con este trastorno y los problemas que les genera en los ámbitos familiar, social, laboral e incluso amoroso. Y es que, este TLP se caracteriza por la falta de control de las emociones.

Al otro lado del espejo, la psicóloga María Esclapez, detrás del espejo, habla con la madre de Kirian para comentar con ella cómo es la convivencia con su hijo. Además, María dará algunas pautas que nos ayudarán a manejar situaciones complicadas con personas que sufren TLP.

Paula Collantes y Kirlian hablando de la TLP

Capítulo 5: Transfobia y disforia La disforia de género es el malestar que se siente cuando el sexo asignado al nacer no se corresponde con la identidad de género. Las personas trans son un colectivo heterogéneo que en muchas ocasiones sufre rechazo y transfobia. En este capítulo, el activista e influencer Dani Marrero, nos cuenta cómo fue su transición y cómo se lo tomó su entorno más cercano. Junto a él, Dyan, otro joven trans, comparte su experiencia y el rechazo que sufre por parte de su familia. Al otro lado del espejo, la psicóloga María Esclapez conversa con la novia de Dyan para arrojar luz sobre la importancia de tener un entorno seguro y comprensivo que ayude a afrontar este duro camino del cambio de género.

Capítulo 4: Ansiedad El creador de contenido Dani Fez, que ha sufrido depresión, y Raúl Pérez, otro joven que aún lucha contra un trastorno ansioso que, en su caso, ha derivado en agorafobia, comparten con la audiencia su experiencia y relatan cómo han vivido siendo prisioneros de sus propios sabotajes. Al otro lado del espejo, escucha Eulogia, la abuela de Raúl, que ha visto cómo la vida de su nieto se ha visto truncada por la ansiedad, y la experta, María Esclapez. Juntos reflexionan sobre la ansiedad y el principal síntoma que presenta: la necesidad de control. Descubre cómo la ansiedad puede afectar a nuestra vida cotidiana y cómo podemos afrontarla.

Capítulo 3: Relaciones tóxicas ¿Has tenido alguna vez una relación tóxica? Rocío Camacho cuenta en primera persona cómo mantuvo una relación tóxica y la manera en la que esa experiencia modifica tu visión del amor. Tras el espejo, María Esclapez nos cuenta cómo debería ser una relación sana y cómo identificar los comportamientos dañinos de nuestra pareja. Rocío Camacho comparte su experiencia con Mayka, otra joven que también ha vivido varias relaciones dañinas y dependientes. Juntos charlarán sobre cómo afectan estas vivencias a la autoestima y cómo condicionan nuestras futuras relaciones.

Capítulo 2: Gordofobia "El cuerpo de las personas debería estar fuera de debate en todo momento". Es una de las contundentes declaraciones que podemos oír en el capítulo 2 del programa sobre salud mental La cámara de Gesell. La discriminación que sufren las personas con sobrepeso es lo que da lugar a lo que llamamos gordofobia. Muchas de las personas que padecen este rechazo acaban sufriendo un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). La artista y creadora de contenidos, Mara Jiménez, combate en las redes sociales la gordofobia que existe en todos los ámbitos de la vida. Desde pequeña y durante años lo ha experimentado en primera persona. En esta ocasión comparte su experiencia con Jasone, una chica de 18 años, que también padeció bullying por su peso. Ambas relatan vivencias muy duras y similares que las llevaron a desarrollar un TCA. Detrás del espejo, la psicóloga María Esclapez se sienta con el padre de Jasone para charlar sobre la importancia del entorno familiar contra la gordofobia y el TCA. También aporta varios consejos que podrían ayudar a las personas que se enfrentan con este tipo de problemas.

Una habitación con espejo espía La cámara de Gesell, un nuevo formato original presentado por la psicóloga María Esclapez para hablar de salud mental. A lo largo de seis capítulos escucharemos a diversos influencers contar en primera persona de diferentes cuestiones relacionadas con la salud mental de los jóvenes. 00.59 min 'La cámara de Gesell', un programa sobre salud mental En cada episodio se juntan un influencer y un joven anónimo que comparten un mismo problema de salud mental. Sentados cara a cara, tienen una conversación sincera y distendida sobre cómo aceptan su situación, cómo manejan las dificultades del día a día, y cuál es el camino para sanar. Todo sucede dentro de una cámara de Gesell, una sala con 'espejo espía', que se considera una potente herramienta para los estudios de la mente. Al otro lado del espejo, escuchando todo lo que dicen, está María Esclapez, psicóloga clínica (@maria_esclapez). En cada episodio, la experta analiza y aporta rigor clínico a los problemas de salud mental, que quiere acercar al gran público de una manera entretenida y divulgativa. Entrevista | María Esclapez, psicóloga, de 'La cámara de Gesell' Junto a la experta, detrás del espejo, se encuentra un allegado del joven anónimo —un familiar, un amigo, la pareja…— con el que María charla para saber cómo ha vivido la situación de su ser querido y qué ha hecho para ayudarlo. La cámara de Gesell es una nueva producción original de RTVE en colaboración con Thinketers, que nace con el objetivo de entender mejor los problemas de salud mental y aprender a ayudar a las personas que los padecen.

Testimonios en primera persona En la primera temporada de La cámara de Gesell, tanto los influencers como los invitados anónimos comparten desde la intimidad que ofrece esta habitación espía su experiencia en primera persona. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué han aprendido en el camino? ¿Cómo pueden ahora ayudar a otras personas que estén pasando por los mismos problemas? La experta María Esclapez analiza cada uno de los problemas y guía el programa, donde en cada capítulo hay una charla de tú a tú, sincera y distendida, entre un influencer y una persona anónima. RTVE