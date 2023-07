Los humanos han consumido sustancias alucinógenas durante milenios. En Occidente, su uso se popularizó con la contracultura y el movimiento hippie de los años 60. En paralelo, el estudio científico de estas sustancias como herramientas terapéuticas para el tratamiento de trastornos mentales había cobrado fuerza, pero a raíz de las políticas prohibicionistas se paralizó el estudio de los psicodélicos hasta los años 90, cuando recomenzó la investigación.

La psilocibina es una de las sustancias psicodélicas que se están usando en ensayos clínicos para pacientes con depresión resistente. RTVE

Qué hemos aprendido del uso de los psicodélicos

Aprovechando los avances en la medicina psicodélica de los últimos años y la llegada al mercado de los primeros medicamentos para uso clínico, en El Cazador de Cerebros hemos querido explorar el panorama actual dedicándole un programa, “Psicodélicos: una nueva terapia para la mente”, del que nos llevamos cinco grandes aprendizajes:

Su uso conlleva riesgos: seguramente todos hemos oído hablar alguna vez del “mal viaje”, y es que “puede ocurrirle a cualquiera, independientemente de si está psicológicamente sano o no. Es una reacción de pánico, una ansiedad muy fuerte que puede adoptar muchas formas. Lo mejor para minimizar daños es preparar al consumidor, que durante la experiencia solo esté con gente con quien tenga confianza”, nos cuenta el experto Matthew W. Johnson, profesor de investigación en psicodélicos y conciencia en la Universidad Johns Hopkins. A este se le suma otro riesgo, la desestabilización de personas con trastornos como la esquizofrenia. “Su percepción del mundo ya está muy perjudicada, lo último que necesitan es una droga que corte temporalmente la conexión con la realidad o tener una reacción prolongada a la sustancia”. Y un asunto muy importante, "aunque es inusual, alguien puede incluso llegar a morir, por ejemplo, si hubiera tomado demasiado y pensara que le persiguen, llegando a tirarse al agua o correr hacia el tráfico".

Los psicodélicos activan un subtipo de receptor de serotonina que genera un abanico muy variado de experiencias en nuestro cerebro. RTVE

Pero no son adictivos: cuando hablamos de consumo de psicodélicos tenemos en cuenta los peligros que comporta su uso, pero hay que saber diferenciar entre adicción y abuso. Johnson especifica que “en el caso de los psicodélicos clásicos como la psilocibina, sí que puede haber un abuso, es decir, cualquier tipo de uso que sea peligroso para ti o los demás. Pero no vemos los patrones de búsqueda compulsiva de drogas, lo que llamaríamos adicción. El centro de recompensa del cerebro no funciona del mismo modo que en otras sustancias”.

Los psicodélicos clásicos no tienen una dosis letal: aunque una dosis elevada de ketamina o MDMA sí puede ser mortal, a diferencia de estas y otras sustancias como el alcohol, la cafeína o incluso la aspirina, los psicodélicos clásicos no presentan una sobredosis fatal. Como remarca Matthew W. Johnson, “en las personas con enfermedades cardíacas graves sí es posible que les genere un episodio cardíaco, pero para la mayoría de la gente que no tiene esa vulnerabilidad, no se conocen consecuencias de este tipo”.

¿Una respuesta para problemas de salud mental?

Alteran el sentido del yo: los psicodélicos activan un subtipo de receptor de serotonina que genera un abanico muy variado de actividades en nuestro cerebro. “Desde experiencias más leves de revisitar memorias pasadas, hasta experiencias místicas, en las que hay una desaparición del ego, una conexión con el todo”, explica Óscar Soto, psiquiatra y presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Estas vivencias abren una ventana revolucionaria al ámbito terapéutico, por la posibilidad de vincularse con estas emociones, de ampliar la perspectiva y de verse desde otro punto de vista.

En el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona han realizado el mayor ensayo con psilocibina para la depresión resistente, que contaba con un enfoque psicoterapéutico. RTVE

Podrían ser una terapia médica: la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ha designado los psicodélicos de uso clínico como “terapia innovadora”, lo que podría ser un primer paso para su aprobación médica general. Ya hay algunos ejemplos: Australia y Alberta (Canadá) han admitido el uso de psicodélicos, como psilocibina o MDMA, para casos de trastornos mentales que no respondían a otros tratamientos. Además, Oregón ha legalizado el uso de todos los psicodélicos con cierto control gubernamental, es decir, determina quién puede producirlos, la calidad de las sustancias para uso clínico y la regulación del uso recreativo de estas sustancias.

