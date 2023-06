Sabemos que la realidad puede superar el suspense de cualquier thriller, pero por si te quieres pasar al mundo de la ficción, en RTVE Play hemos preparado una selección con las mejores películas de este género que puedes ver en nuestra plataforma. Historias de intriga que te engancharán y clásicos del género que puedes ver en el mayor escaparate del cine en español. Disfruta de todos los títulos gratis y en abierto en este amplio catálogo. Lo tienes todo. También puedes descubrir todo nuestro catálogo en Somos Cine, una amplia variedad de títulos con el mejor cine en español y los mejores directores del momento.

A continuación, te traemos la mejor selección de thrillers para ver en RTVE Play.

Un inmersivo thriller de suspense. Patricia es una abogada que ve su vida trastornada cuando su hijo Víctor desaparece del colegio. Cuando el niño regresa a casa, asegura que un hombre ha intentado secuestrarlo y lo reconoce en una rueda de identificación. Pero como las pruebas no son definitivas, el sospechoso queda en libertad. Ver aquí. Disponible hasta el 18 de marzo de 2029.

Reparto: Víctor Clavijo, Pedro Casablanc

Víctor Clavijo protagoniza Sicarivs: La noche y el silencio (2015), en RTVE Play

Un sicario recibe el encargo de matar a una mujer. Debería ser un encargo más, sin embargo, cuando está a punto de ejecutarla, no lo hace. A partir de entonces inicia una carrera a contrarreloj para acabar con quienes le han contratado. Sabe que, en su profesión, quien no termina el trabajo, está muerto. La cuestión es: ¿por qué decidió no matar a la mujer? Ver aquí. Disponible hasta el 14 de diciembre de 2026.