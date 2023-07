L'actualitat d'aquest dilluns ve marcada per l'acord que han tancat Generalitat i govern central sobre la Ronda Nord (B-40) i altres infraestructures. El govern ha compromès 914 milions d'euros a Catalunya. Està previst que se signin a principis d'aquesta setmana.

Nou presumptes cas de violència de gènere. Un home de 30 anys ha estat detingut per la mort violenta d'una dona en un hotel de Salou. El personal d'emergències sanitàries no va poder fer res per salvar-li la vida. La víctima i el suposat agressor no tenen residència a Espanya i, per tant, no hi ha possibilitat d'acreditar en aquest moment antecedents de violència entre la parella.

Unió de pagesos inicia avui la marxa per la sequera amb l'objectiu d'arribar dimecres a Madrid per participar en la mobilització estatal davant el Ministeri d'Agricultura. La caravana catalana ha començat a Girona.