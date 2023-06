La gran aventura del verano ha llegado a Clan con la divertida pandilla de los Argonautas. En un período de vacaciones que apuntaba caluroso y aburrido, Alba, Sali, Lucas, Olivia y Nil se conocerán para vivir algo único e inigualable. Todo empieza cuando Alba (Sarela Montes) creía que estaría sola con su tía Helena, pero las cosas cambian para tener una experiencia inolvidable.

La pequeña conoce a otras niñas y niños de su edad con los que un día, de repente, encuentra una moneda de oro. Un hallazgo que les lleva a unirse para afrontar riesgos y responsabilidades, adquiriendo así unos inconfundibles valores de amistad. De lunes a viernes, a las 21:00, en Clan y RTVE Play. ¡Descubre a los personajes!

Es el hijo del alcalde de Rodas y vive durante todo el año en el pueblo, en un moderno chalet con piscina. Su habitación es enorme y allí tiene de todo: juguetes, ordenador… y también un increíble dron, que maneja a la perfección. Y es que al chico se le da genial la tecnología. Y también los deportes. Es un niño generoso, con un gran corazón y que disfruta mucho de la presencia de sus amigos. No soporta las injusticias y siempre está dispuesto a lanzarse a la aventura. A lo largo de este verano descubrirá junto a sus amigos, el valor de la amistad .

Es de Barcelona y tiene un hermano pequeño , Nil. Observadora y siempre atenta a los detalles, tiene algo de detective. No se le escapa ni una y siempre es la primera en descubrir las pistas que al resto le pasan desapercibidas. Sosegada y empática, en ella siempre reina la calma. Es sorda de nacimiento y lleva un implante coclear que le permite escuchar. Para comunicarse utiliza la lengua de signos , que sus amigos irán aprendiendo poco a poco.

Es el hermano de Olivia y el más pequeño de la pandilla, le da el toque de locura al grupo. Es un espíritu libre, siempre haciendo payasadas y en busca de diversión. Despistado y juguetón , no suele tomarse nada muy en serio. A pesar de la diferencia de edad, Olivia y Nil están muy unidos. El pequeño siempre hace de intérprete de su hermana cuando ella lo necesita, aunque a veces se invente algunas cosas… Por su parte, Olivia siempre lo incluye en todos sus planes, y es que no es solo el hermano pequeño, es uno más de la pandilla.

Los Moure (Xoel Ríos y Lúa Varela)

Bruna y Nuno son hermanos y viven desde siempre en Rodas. Su madre es Antía, la policía local, lo que no deja de ser paradójico, y es que los Moure no son grandes amigos de la autoridad. Les encanta meterse con todo el mundo y tienen un canal al que suben videos de todas sus bromas. También suben sus videos rapeando. Y hay que reconocer que eso sí que se les da bien. Los Moure son unos chulitos y un poco pesados, pero no tienen mal fondo.

