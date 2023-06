Carga mental: Otra losa más que soportan las mujeres

Por si fuera poco el trabajo que soportan la mayoría de mujeres en lo que se refiere a las tareas domésticas y al cuidado de los familiares, a esa mochila se nos suele olvidar sumarle ese otro trabajo que tiene que ver con la planificación, la gestión y la emoción.

Se llama carga mental y de ella lleva hablando desde hace tiempo la Fundación CEPAIM, donde trabaja Bakea Alonso, socióloga y doctora en Trabajo Social. “Es un concepto que viene a explicar un poco esa parte invisible que conlleva cuidar y que históricamente lo han hecho las mujeres”, nos dice nada más comenzar la entrevista.

Para entender mejor lo que es nos pone varios ejemplo: “Tú cuando estás cuidando a una persona mayor y le das una pastilla en realidad eso es un acto mecánico, pero también hay un trabajo emocional que supone darle cariño. ¿Cuántos enfermos se curarían sin ese cariño, sin esa empatía?”, se pregunta. “O cuando hay que ir a hacer la compra, que primero tienes que hacer una lista y pensar en lo que hace falta comprar”, añade.

La que también sabe mucho de carga mental es María Pazos, autora de Contra el patriarcado y miembro de la PPIINA. “En realidad, lo que pasa es que la cuidadora principal, la que se encarga de este trabajo, es la que se lleva el papel principal. ¿Por qué? Porque los hombres hacen menos, porque dicen que no saben o porque consideran que muchas de esas cosas no son necesarias. Al final, la mujer suele ser la cuidadora y se perpetúa así el modelo del hombre ayudante”, se queja.

Sobre las consecuencias de esa carga mental Alonso lo tiene claro: “Encargarse de ese trabajo emocional tiene un impacto claro en las mujeres. No solo están cansadas, los estudios revelan que están enfermas porque sufren estrés y ansiedad”

Con sermones no cambia la gente

¿Qué podemos hacer entonces para repartir entre hombres y mujeres ese peso?, les preguntamos. Según Pazos, “no se cambia el modelo diciendo a los hombres que tienen que ser más corresponsables o diciéndoles a las mujeres que tienen que dejar de asumir esa carga mental. Con sermones no cambia la gente. Se cambia con políticas públicas que permitan que cambien las cosas. En PPIINA intentamos cambiar lo permisos de maternidad y paternidad para que los hombres se quedaran 3 meses solos con sus hijos, pero no lo hemos conseguido porque en la práctica se los cogen simultáneamente y colaboran con sus mujeres”.

Para Alonso, las instituciones públicas empiezan a estar concienciadas del problema. “El plan corresponsable aprobado en España recientemente tiene una partida presupuestaria importante que tiene algo innovador: Reservar un dinero para formar a los hombres sobre la corresponsabilidad”.

Algo que no es suficiente para Pazos: “El plan corresponsable del gobierno no debería llamarse así porque las medidas son para sustituir a las mujeres por servicios públicos. No intervienen los hombres”.