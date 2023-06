La cultura española llora la muerte de Carmen Sevilla a los 92 años. La enfermedad hizo que su estrella se fuera alejando poco a poco pero nunca ha dejado de brillar. Es una de las grandes de la canción, el cine y la televisión y tuvo una extensa cuajada de éxitos, llegando incluso a trabajar en Hollywood. Por derecho propio se ganó un capítulo del libro de la historia de España. "Es Carmen de España, de Merimée, la novia de España pero en realidad Carmen es única", decía Lola Flores. Con la faraona mantenía una excelente relación. En 1962 rodaron juntas El Balcón de la luna, y con ellas, Paquita Rico. Desde entonces estuvieron muy unidas. Carmen fue la madrina en el bautizo de Rosario Flores. A sus brazos se lanzó una desconsolada Rosario cuando la vio llegar a la capilla ardiente de Lola, hace ahora 25 años.

Un sueldo de 6 duros

Le diagnosticaron de alzhéimer en 2009 y estuvo recluida en su casa de la calle Pintor Rosales de Madrid durante algunos años. Pero terminó, por recomendación médica, en la residencia Sanyres, en Aravaca. Un ingreso que fue también un encierro. Carmen, tan solo atendida por los sanitarios y su hijo Augusto, no podía recibir visitas. “Los suyo es un problema de cabeza, pero de salud física está estupenda”, decía Augusto, el gran amor de Carmen. Lo fue siempre, desde que nació, como le contó en 1993 a Diego Galán en 'Queridos cómicos', un programa que repasó su trayectoria profesional y personal.

"Empecé a trabajar muy jovencita, con trece años, y no es que yo ayudara mucho en casa con muy sueldo, porque con Estrellita Castro como bailarina, ganaba 6 duros, ¡y me lo gastaba todo en milhojas!. Ella fue mi madrina artística, fue la que me enseñó a querer y respetar al público. Ella poco a poco me fue destacando, hasta que me hizo cantar por primera vez. Fue en el teatro cómico de Barcelona y me dijo que tenía que cantar y no bailar, porque cantando ganaría dinero y bailando, no". Era menor de edad y contó que tuvo que mentir para poder trabajar. "Para ser profesional tenía que sacarme obligatoriamente el carné del Sindicato Nacional del Espectáculo pero como no tenía la edad mínima exigible para que me lo facilitaran tuve que ponerme un año más".

Carmen se lanzó a comerse la gran pantalla. Hizo dos pequeños papeles pero en 1948 cambió su suerte con una llamada de teléfono. "Me hicieron las pruebas para la película Jalisco canta en Sevilla, de Fernando de Fuerte. Pensé que me darían un papelito y me dieron la protagonista, Araceli, y al lado de Jorge Negrete, que se estrenaba en el cine. ¡Yo la estrellita la tuve desde el primer momento!", dice recordando ese trabajo en elque daba su primer beso cinematográfico. "Me dio mucho corte, pero fue con la boca cerrada", recordaba.