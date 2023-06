Ya puedes disfrutar de uno de los grandes estrenos del verano en La 1. Los dos grandes de la comedia española, José Mota y Pepe Viyuela, son los protagonistas de García y García (2021), la nueva comedia que se estrena en RTVE Play. Una película dirigida por la cineasta Ana Murugarren que cuenta con un elenco de actores con los que promete llenar de risas las salas de cine. Eva Ugarte, Martita de Graná, Jordi Sánchez, Carlos Areces, Ricardo Castella, Jesús Vidal, Antonio Resines, entre otros, completan el reparto de esta película llena de anécdotas y curiosidades. Aprovechando su llegada a los cines, la directora Murugarren y sus protagonistas cuenta algunos de los momentos más divertidos del rodaje y habla sobre los puntos fuerte de García y García.

Pepe Viyuela y José Mota son dos de los grandes nombres de la comedia española, pero nunca habían trabajado juntos en una película. "¡Has creado una pareja!, me dicen", cuenta la directora de cine Ana Murugarren, culpable de su afortunado encuentro en pantalla. "Una pareja de cohecho", como dice Viyuela. Una mezcla de éxito en la que ambos talentos de la risa difuminan sus identidades, algo que ya les ha pasado en alguna ocasión. "Alguna vez me han parado por la calle confundiendome con José Mota", confiesa Viyuela.

Martita de Graná, que debuta en cine con esta película, parece que le ha cogido el gustillo a esto de acturar y deja caer la idea de una posible segunda entrega. "Si saliese una segunda parte y hacen falta otros papeles protagonistas, pues aquí estamos", dice la humorista. Y no sabemos si es una idea que ya se haya planteado Murugarren, pero ella propone un posible nombre para esa película: Martínez y Martínez .

Un rodaje lleno de risas...

Ana Murugarren puede asegurar que testeó de primera mano todas las escenas cómicas de la película (qué son muchas). Su risa se colaba en cada toma. "Me tenía que aguantar la risa todo el rato, pero no podía evitarlo", confiesa. El making of de la película recoge alguno de esos momentos, en el que hasta los propios actores se contagiaban con sus carcajadas.

Pero su trabajo siempre fue muy profesional, tal y como apunta Mota y Viyuela. "Hemos perfilado tan finamente la personalidad de estos dos Javier García porque llegas al set y no tenemos que andar discutiendo porque ya está muy trabajado", cuenta la directora. "Sin duda, es la película en la que más horas de ensayo he tenido", recuerda el actor Pepe Viyuela.