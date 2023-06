Cuando Rocío Carrasco colaboró con Lazos de Sangre, de RTVE, y en el especial que el programa hizo sobre Carmen Sevilla desveló un episodio emocionante y doloroso. Durante la emisión del documental se vieron imágenes del funeral de Rocío Jurado y, en palabras de su hija: "Las imágenes son muy tiernas, pero para mí son muy duras". En ese momento Rocío Carrasco desveló lo que Carmen Sevilla le dijo al oído cuando fue a consolarla: "Se nos ha ido muy pronto, pero contigo estará siempre".

Fueron palabras muy "tiernas" que han permanecido en la memoria de Rocío, pero que aquel día no tuvo reflejos de asimilar, sobrepasada, como estaba por el dolor: "En ese momento no entiendes nada y no hay nada que te reconforte, a lo largo de los años hay cosas que se te quedan y cosas que no, esa sí se quedó. Y vas pensando y analizando y tenía toda la razón del mundo".

Aunque en el mundo de las folclóricas reinó el amor y el odio, Carrasco reconoce que Rocío Jurado y Carmen Sevilla eran buenas compañeras. Y acostumbrada después de haberse criado con los más grandes de este país entrando y saliendo de su casa como si fuese lo más normal, recuerda con mucho cariño a Carmen: "Es una mujer muy tierna, muy entrañable y muy tierna".

“Rocío Jurado y Carmen Sevilla tenían una gran amistad. En esta ocasión la Jurado se atrevía a imitarla. #LazosCarmenSevilla ▶ https://t.co/V5sNeGEs6n pic.twitter.com/kKvHhbdriz“ — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) June 17, 2020

Lamenta profundamente la enfermedad que mantiene alejada de la vida pública a Sevilla. La actriz y presentadora tuvo que dejar Cine de barrio a los 80 años aquejada de un incipiente Alzhéimer que ahora no le permite recordar nada de quien fue ¿Qué hubiera sentido Rocío Jurado al ver así a su amiga? "No puedo decirte otra palabra que lo describa mejor. Ella hubiese sentido una pena enorme"