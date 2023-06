Transfobia y disforia: Dani Marrero cuenta su experiencia

"Yo no sabía que existían las personas trans hasta los 16 años, era un tema que no tenía ni idea", relata Dani Marrero, influencer y activista en redes en favor del colectivo trans. Él es el invitado del nuevo porgrama de La cámara de Gesell donde acude para desmontar tabúes y hablar sobre su transición. Junto a él, Dyan, otro joven trans, comparte su experiencia y el rechazo que sufre por parte de su familia.

Al otro lado del espejo, la psicóloga María Esclapez, detrás del espejo, reflexiona sobre la disforia de género, la autoaceptación y cómo podría afectar a la salud mental. Además, conversa con la novia de Dyan para arrojar luz sobre la importancia de tener un entorno seguro y comprensivo que ayude a afrontar este duro camino del cambio de género.

El próximo lunes 26 de junio se estrena el capítulo 5 de La cámara de Gesell: Transfobia y disforia en la plataforma de videos -gratis y online- RTVE Play.

Capítulo 1: Bullying

En esta primera entrega el creador de contenidos, Roi Sastre, habla sobre el acoso escolar que sufrió desde pequeño y cómo este ha condicionado su vida. "Hubo collejas, hubo palizas, hubo quemaduras con cigarros", recuerda el influencer. “Si me fallaban los adultos cuando yo tenía 15 años, en quién tenía que tener esperanza. Tuve esperanza en mí, por eso no me maté”, reflexiona.

Roi comparte sus vivencias con Alicia Durán, una joven que también ha sido víctima del bullying. Ambos charlan sobre cómo vivieron aquel acoso escolar en su infancia y qué secuelas les ha dejado en su vida. "De bien pequeña me intenté quitar la vida, me autolesionaba", confiesa Alicia.

La psicóloga escucha atentamente tras el espejo y charla después con la madre de esta joven, para descubrir cómo viven los familiares este acoso escolar y darnos consejos sobre cómo ayudar a las personas que lo están sufriendo. El primer capítulo de La cámara de Gesell está ya disponible —gratis y online— en RTVE Play, y en las redes sociales de Playz, el canal digital joven de RTVE y en Spotify.