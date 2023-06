Loquillo y Susana Koska llevan 30 años juntos, 12 de ellos ensombrecidos por la enfermedad: Susana tiene cáncer. El cantante se ha sincerado sobre cómo ha sido vivir todo este tiempo al lado de su "compañera de vida", como la considera. Es un "referente" para él. "La fuerza por seguir vida y seguir en la lucha, el hecho de ser una escritora excelente, el hecho de no tirar la toalla, a mí me ha ayudado muchísimo. He visto en ella un referente", explica Loquillo en La matemática del espejo.

Loquillo se sincera sobre cómo lo viven en casa "Cuando convives con la muerte, hablando claro, y hay una lucha vital por sobrevivir, eso es una experiencia de vida apabullante", asegura. La enfermedad no ha frenado los planes de Susana Koska, que, mientras "sigue con su lucha", continúa preparando su nueva novela: es actriz, directora de documentales y escritora. En 2014, tres años después del diagnóstico, decidió hablar de su experiencia en el libro Tópico de cáncer. "Hay mucho respeto en casa sobre el trabajo del otro", cuenta su pareja. "Ese respeto nos lleva a que cada uno está en su mundo haciendo su trabajo y después lo compartimos, pero es muy importante el espacio de cada uno y sobre todo no usar eso de la pertenencia", explica Loquillo. "Vivir con alguien que se enfrenta cada día a la muerte no es fácil. No es fácil para nadie", asegura el cantante en La matemática del espejo. "Es importante mantener la fuerza y la fe en uno mismo y en el núcleo". Susana Koska y José María Sanz, como se llama realmente el músico, tienen un hijo en común, Cayo. Loquillo está muy orgulloso de él y de cómo ha afrontado esta complicada situación ya desde antes de ser adolescente. "Ha madurado muchísimo. Nos ha ayudado a los dos a complementarnos en los momentos más difíciles, a pegar cuando había fisuras", revela. Reconoce además que tanto él como su mujer son "dos personajes muy potentes" y que Cayo ha tenido que crecer con ellos dos en casa: "De una escritora y cineasta como ella y de la estrella del rock español más importante se aprende y mucho", bromea Loquillo.