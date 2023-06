La caza, Sequía, Line of Duty, Paris Police 1900… En RTVE Play puedes disfrutar de muchísimas series nacionales e internacionales, también policíacas, ambientadas en la actualidad o décadas atrás. En el catálogo de la plataforma desembarca Imma Tataranni, ideal para los fans de El comisario Montalbano. Esta vez, sin embargo, no viajamos hasta Sicilia, sino hasta la región italiana de Basilicata. Imma Tataranni, fiscal de la ciudad de Matera, trata de resolver los crímenes de la zona junto al sargento Calogiuri con el ingenio que la caracteriza. La serie, producida por RAI Fiction y basada en las novelas de Mariolina Venezia, suma cada semana un nuevo caso a RTVE Play.

¿De qué trata Imma Tataranni?

Imma Tataranni tiene 45 años, una personalidad directa e impulsiva y una memoria prodigiosa. Fuerte, con formación y poco convencional, es imposible no fijarse en ella, no solo por su atuendo brillante y extravagante, sino también por su actitud en el trabajo y en casa. La fiscal de Matera, de gran talento, inteligencia y obstinación, investiga una serie de crímenes que convulsionan la región de Basilicata. No lo hace sola: la acompaña el joven sargento Ippazio Calogiuri, reservado y digno de su confianza. Juntos buscan la verdad en esta divertida e ingeniosa serie, retrato de la Italia actual.