Com serà la revetlla de Sant Joan 2023?

Fogueres, coques i petards tornaran a brillar amb força un any més aquesta revetlla de Sant Joan. Una festa que es preveu multitudinària per celebrar-se en divendres a les portes d'un cap de setmana. Deixades enrere les restriccions per la covid, aquest 2023 s'aplicaran algunes però per altres motius diferents.

És el cas de les guinguetes de la platja de Barcelona, per exemple, que hauran de tancar a les 3.30h i no podran allargar l'horari com feien abans de la pandèmia. El Gremi de Restauració de Barcelona havia demanat que poguessin obrir fins a les 5 de la matinada, quan s'ha de desallotjar la platja perquè després els serveis de neteja puguin treballar. Fonts municipals apunten que tenen consideració de bar amb restauració mixta menor i que, pel que fa als horaris, estan fixats per la Generalitat i ja preveuen una ampliació d'una hora més respecte dels habituals en dates assenyalades com Sant Joan.

Platges desallotjades a les 6.30h a Barcelona Barcelona desallotjarà les platges a les 6.30 h, on preveu que es concentrin unes 60.000 persones, amb l'objectiu de reobrir-les a les 9 h per als usuaris i banyistes. Segons ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, estimen que hi hagi una presència similar a l'any passat. La Guàrdia Urbana destinarà 400 agents al dispositiu nocturn especial per la revetlla i també "tancarà" el barri de la Barceloneta per evitar molèsties veïnals, canalitzant els fluxos d'entrada a la platja pels extrems. Tant Batlle com el cap de la Guàrdia Urbana, l'Intendent Major Pedro Velázquez, han indicat que hi haurà controls d'alcoholèmia i drogues tota la nit i han fet una crida a la prudència. Batlle ha demanat precaució en l´ús del material pirotècnic, sobretot en els entorns dels espais naturals de la capital catalana.

Dispositiu de neteja a l'AMB L'Àrea Metropolitana de Barcelona, en col·laboració amb els 8 ajuntaments metropolitans del litoral català, han dissenyat un dispositiu especial de neteja intensiva de les platges. A partir de les 6.30 hores del 24 de juny, 150 treballadors actuaran de manera intensiva per deixar l'espai en bones condicions per als banyistes que en facin ús. Disposaran de l'ajuda de dos camions compactadors tot terreny, vuit garbelladores, tres quads i 36 vehicles 4x4, tres retroexcavadores i dos camions tot terreny amb grua. També s’instal·laran una cinquantena de contenidors auxiliars i de platja addicionals. L'AMB ha recordat que està prohibit fer fogueres en aquests espais.

Extremar la prudència en plena sequera Bombers i protecció civil es preparen per a una nit, que enguany, amb la sequera galopant que arrosseguem pot ser complicada. Per evitar disgustos i minimitzar el risc d'incendis ambdós cossos d'emergències fan una crida a la prudència. Xesca Baró, cap de la unitat de sensibilització de protecció civil recorda que s'ha d'evitar tirar petards prop dels boscos i reitera que cada municipi ha habilitat zones per poder gaudir dels petards amb seguretat. Els bombers reforçaran el personal tant dels parcs com de les sales de control en previsió de la diversitat de serveis que hauran d'atendre.

Els pastissers preveuen una revetlla ''apoteòsica'' El Gremi de Pastisseria de Barcelona defineix la revetlla d'aquest 2023 com a ''apoteòsica'' pel que fa a la previsió de vendes. Esperen superar la previsió de vendes de coques, que situen en 1,8 milions d'unitats. El president del Gremi, Antoni Bellart, que creu que el fet que la festa caigui a l’inici d’un cap de setmana amb bon temps fa pronosticar unes vendes “molt bones”. La coca clàssica segueix sent la preferida, tot i que guanyen molt terreny la de crema i la coca creativa, que incorpora ingredients i gustos nous com la fruita fresca enlloc de confitada, el té verd, la fruita de la passió o els festucs. Segons Bellart, els clients opten cada vegada més per endur-se “tres o quatre coques” de mida més petita per degustar-ne de diferents.

Optimisme en el sector dels petards Bones perspectives també pel que fa als petards. El sector pirotècnic preveu incrementar les vendes per a aquest Sant Joan en un 10% respecte a l'any 2022 i arribar als 20 milions d'euros de facturació. Enguany, tot i les pluges registrades al maig i en els primers compassos de juny, concentren esforços en conscienciar de la necessitat de llançar material amb les distàncies corresponents amb les zones boscoses, de 500 metres, per evitar incendis en plena situació de sequera. Amb tot, insisteixen que cal comprar productes sempre en punts de venda oficials per evitar adquirir productes en mal estat o defectuosos.

Els petards, en el punt de mira La tradició de llençar petards té molts seguidors, però també provoca cada vegada una major sensibilització contra les molèsties que provoca el seu soroll. A Figueres ha nascut una plataforma anomenada 'Soroll off' en la que es queixen del soroll inesperat que provoquen els petards que es llencen ja des de dies abans de Sant Joan. Recorden que en la majora dels casos no estan permesos i demanen als ajuntaments més contundència a l'hora de fer complir la normativa durant la revetlla però també durant els dies previs. 00.57 min Neix una plataforma per denunciar l'impacte dels petards en els més vulnerables | Gemma Esteba Unes molèsties que poden portar a la innovació. La ciutat de Barcelona disposa des d'aquest dilluns d'una caseta de petards de Sant Joan on només es vendran productes de mitja i baixa sonoritat. Es tracta d'un establiment 'low loise' que l'empresa La Traca ha ubicat a la plaça Molina. Comercialitza elements pirotècnics especialment dissenyats per a col·lectius amb sensibilitat auditiva com ara nens, persones grans o fins hi tot animals.

La flama del canigó Un dels altres símbols que marquen la tradició d'aquest Sant Joan és la flama del Canigó. A la capital catalana fa més de cinquanta anys que arriba a Barcelona, on és rebuda de manera solemne, per part dels Gegants de la Ciutat, els Capgrossos Macers i l’Àliga de la ciutat. Com l’any passat, enguany la rebuda es tornarà a fer a la plaça de Sant Jaume, després de dos anys d’actes adaptats a la pandèmia. La rebuda començarà amb un concert de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona . Després de l’encesa del peveter, els representants de cada barri aniran pujant a l’escenari per agafar el foc que encendrà les fogueres de tota la ciutat per il·luminar les revetlles que tenen lloc a diferents punts de la ciutat