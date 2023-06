Desde que el médico confirmara que Pía puede estar siendo envenenada con cicuta, misma conclusión a la que había llegado Jana tras sus investigaciones, el ama de llaves de La Promesa no deja de hacerse una pregunta: ¿quién quiere matarla? Todo el servicio tiene claro que se trata de Petra, pues siempre ha querido su puesto. Pero no es la única que está en la palestra de acusados de los seguidores de la serie tras la defensa de la doncella personal de la marquesa. ¡Descubre la otra posible teoría a la que hemos llegado!

La señora Arcos

La primera persona que se nos viene a la cabeza cuando pensamos quién puede desearle el mal a Pía es en Petra. Siempre ha querido el puesto de ama de llaves, y ha hecho todo lo que ha podido para que se fuera de La Promesa. Esto ha llevado a que el servicio acuse a la doncella personal de la marquesa de asesinato.

En cambio, Petra se ha defendido esta tarde con uñas y dientes de las acusaciones de sus compañeras: "Yo no soy una asesina. Sí, la odio, con todas mis fuerzas. Usted no me gusta doña Pía, desearía con todas mis fuerzas que se marchara de esta casa ahora mismo, pero no quiero matarla", ha dicho incluso con lágrimas en los ojos, un gesto que podría indicar que está diciendo la verdad. ¿Será cierto o estará haciendo un papel ensayado para confundir a todos?