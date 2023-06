La Policia Nacional ha detingut a Barcelona el pare de l'Anisa que pretenia casar-la, contra la seva voluntat, amb un familiar. L'Anisa, una jove pakistanesa que viu a Barcelona i a qui el seu pare volia casar forçosament, es va casar amb la seva parella el passat 15 de maig. Va desafiar la família i ara vivien amagats.

El detingut, el seu pare, ha quedat en llibertat a l'espera de judici, però s'han dictat quatre ordres de protecció per a vetllar per la integritat de la seva filla, el marit d'aquesta, la seva dona i una altra filla. La víctima i la seva actual parella, lliurement triada per ella, vivien ocults i refugiats en una associació cultural; per temor a les represàlies del seu pare, contrari a la relació. RTVE va acompanyar l'Anisa el dia del seu casament per explicar el seu testimoni i denunciar la seva situació.

Al pare de l'Anisa li han imputat els delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats de matrimoni forçat, afavoriment a la immigració irregular i falsedat documental.

Catalunya és la comunitat on es detecten més matrimonis forçosos. L'any passat els Mossos van atendre una quinzena de noies, enguany ja en porten tres com el cas de l'Anisa.

01.42 min La història de l'Anisa: desafia el matrimoni forçós imposat per la seva família i es casa amb l¿actual parella

L'Anisa va demanar ajuda a l'Associació de Dones Pakistaneses perquè el seu pare volia obligar-la a casar-se amb un cosí al Pakistan. De fet, l'ha fet signar uns documents per portar-lo a Espanya a viure amb ella. Explica que el seu pare la maltracta i que ella el que vol és casar-se amb Rajeb, la seva parella.

““

“Cada dia venen uns o dos, o tres noies a demanar ajuda“

Des de l'Associació de Dones Pakistaneses del Raval arriben cada dia noies demanant ajuda. Aquí parlen amb les seves famílies. En casos de situacions violentes, les animen a denunciar. "Cada dia venen uns o dos, o tres noies a demanar ajuda perquè l'estan obligant a cassar-se en un matrimoni forçós", detalla l'Huma, la responsable de l'associació.