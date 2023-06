Si por algo se cartacteriza esta undécima edición de MasterChef es por las sorpresas que el concurso está dando a los espectadores. Después de tantas temporadas, el programa ha decidido innovar. Más aspirantes, grandes invitados, distintas pruebas, clásicos renovados... No podía defraudar la gran final. Eneko, Lluís, Álex y Pilu se coronaron como finalistas en el último programa. Llegaron preparados para darlo todo en la final. Los cuatro daban por hecho que les tocaría uno de los clásicos del talent culinario: seguir al chef. Acertaron, sin embargo, no esperaban la sorpresa que los jueces tenían preparada para ellos.

Al entrar en plató, los finalistas se encontraron con las cocinas tapadas por una tela negra, algo que les llamó especialmente la atención. Los jueces empezaron explicando el funcionamiento del reto: tenían que seguir a Toño Pérez, chef del restaurante Atrio y viejo conocido del programa, que había elaborado un plato de lo más complicado para ponerles a prueba. "Un bocadito sencillo", un nombre que no define precisamente al proceso de cocinado de cada elaboración. Hasta ahí, todo normal. Los aspirantes siguieron muy atentos las explicaciones del chef. Cuando estaban listos para empezar, Pepe Rodríguez les comunicó que había otra sorpresa más. Las caras de los finalistas, un auténtico poema cuando vieron cómo los jueces destaban las cocinas. "¿Por qué están del revés?", se preguntaban sin terminar de entender qué estaba ocurriendo. Cuando se dieron cuenta de lo que les esperaba, empezaron a preocuparse.

Por primera vez en la historia de MasterChef, los aspirantes tuvieron que seguir al chef, pero de espaldas. No podían guiarse viendo lo que hacía a cada momento Toño Pérez, solo podía escuchar sus indicaciones. "Es una prueba que exige máxima concentración, porque si os perdéis en algún paso, será muy complicado, por no decir imposible, que podáis retomar el ritmo y el hilo de las elaboraciones, explicó Jordi Cruz. Los jueces son conscientes de que el nivel de los finalistas de esta edición es muy alto, por eso quisieron llevarles al límite con esta complicadísima prueba. "Como yo saque ese plato de espaldas, me aplaudo a mí misma. ¿Qué más queréis hacer? Para la próxima prueba, nos colgáis de la pared", protestaba Pilu mientras el resto de sus compañeros se llevaba las manos a la cabeza.