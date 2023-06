"La ansiedad se puede presentar de muchas formas. Miedos irracionales, pensamientos obsesivos, ideas recurrentes. Sin embargo, hay un síntoma común en todos los casos de ansiedad: la necesidad de control". Así lo explica la psicóloga María Esclapez en el capítulo 4 de La cámara de Gesell dedicado a la ansiedad.

El creador de contenido Dani Fez, que ha sufrido depresión, y Raúl Pérez, otro joven que aún lucha contra un trastorno ansioso que, en su caso, ha derivado en agorafobia, comparten con la audiencia su experiencia y relatan cómo han vivido siendo prisioneros de sus propios sabotajes.

Al otro lado del espejo, escucha Eulogia, la abuela de Raúl, que ha visto cómo la vida de su nieto se ha visto truncada por la ansiedad, y la experta, María Esclapez. Juntos reflexionan sobre la ansiedad y el principal síntoma que presenta: la necesidad de control.

Descubre cómo la ansiedad puede afectar a nuestra vida cotidiana y cómo podemos afrontarla.

Capítulo 1: Bullying

En esta primera entrega el creador de contenidos, Roi Sastre, habla sobre el acoso escolar que sufrió desde pequeño y cómo este ha condicionado su vida. "Hubo collejas, hubo palizas, hubo quemaduras con cigarros", recuerda el influencer. “Si me fallaban los adultos cuando yo tenía 15 años, en quién tenía que tener esperanza. Tuve esperanza en mí, por eso no me maté”, reflexiona.

Roi comparte sus vivencias con Alicia Durán, una joven que también ha sido víctima del bullying. Ambos charlan sobre cómo vivieron aquel acoso escolar en su infancia y qué secuelas les ha dejado en su vida. "De bien pequeña me intenté quitar la vida, me autolesionaba", confiesa Alicia.

La psicóloga escucha atentamente tras el espejo y charla después con la madre de esta joven, para descubrir cómo viven los familiares este acoso escolar y darnos consejos sobre cómo ayudar a las personas que lo están sufriendo.