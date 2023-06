Aquest dissabte es constitueixen els ajuntaments sorgits de les urnes el 28 de maig passat. Gairebé 3 setmanes després dels comicis encara es mantenen algunes incògnites, com ara qui ocuparà l'alcaldia de grans ciutats com Barcelona o d'altres més petites com Ripoll.

Les eleccions municipals del 28 de maig a Catalunya les va guanyar el PSC en vots (712.992), una victòria cimentada en els bons resultats obtinguts a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les grans ciutats. D'altres partits com Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, sota el paraigües d'aliances com Compromís Municipal (CM) i Acord Municipal (AM) respectivament, també reivindiquen la seva àmplia presència al territori. Els republicans, tot i perdre 300.000 vots, tornen a ser la formació amb més regidors (2.895), mentre que Junts per Catalunya va ser la força més votada a la majoria de municipis (342), per bé que una bona part són localitats amb poca població.

Negociació d'infart per governar l'Ajuntament de Barcelona A Barcelona es perfila un acord de coalició entre Trias per Barcelona (Junts), que va ser la força més votada el 28-M, i Esquerra Republicana per investir alcalde el candidat Xavier Trias. Les converses estan molt avançades però les bases del pacte les han de ratificar aquest mateix dissabte les bases de Junts i d'ERC. Els darrers pactes per constituir els ajuntaments aquest 17 de juny Encara que hi donin el vistiplau, fins a última hora es mantindrà el suspens perquè Junts i ERC només tenen garantit el suport de 16 regidors, a 5 de la majoria absoluta. Ara bé, l'única possibilitat que Trias no sigui investit alcalde passa per un pacte alternatiu que sumi majoria absoluta. És el que des de fa dies prova de bastir el socialista Jaume Collboni per arribar a l'alcaldia. Faria falta, però, que votessin a favor de la seva candidatura Barcelona en Comú i el PP, que públicament han manifestat la seva absoluta incompatibilitat.

Canvi de color a totes les capitals de província Passi el que passi finalment a Barcelona, com que Ada Colau té impossible repetir, ja és segur que aquest dissabte es fa efectiu el canvi de color a les alcaldies de les quatre capitals de província catalanes. El PSC recupera els governs municipals de Tarragona i Lleida (fins ara a mans d'Esquerra Republicana), però es queda a l'oposició a l'Ajuntament de Girona, malgrat haver guanyat les eleccions. De fet, el de Girona, ha estat un dels pactes més complicats de teixir. L'entesa entre Guanyem (CUP), Junts per Catalunya i Esquerra Republicana farà alcalde el cupaire Lluc Salellas, amb el suport de 17 dels 27 regidors. Gemma Geis (Junts) ostentarà la vicealcaldia i Quim Ayats (ERC) tindrà una de les sis tinències que inclou el nou organigrama. El nou govern de la plaça del Vi sorgit del 28-M, s'estructurarà en àrees compartides, tindrà una nova regidoria de Llengua Catalana i parteix d'un full de ruta que recull 64 eixos programàtics. A Tarragona, el nou alcalde serà Rubén Viñuales (PSC), cosa que posa punt final al parèntesi que ha suposat 4 anys de govern d'Esquerra Republicana amb Pau Ricomà al capdavant. Viñuales, que a les eleccions del 2019 va ser el cap de llista de Ciutadans, té la intenció de governar en solitari. Per arribar a l'alcaldia no li han fet falta aliances perquè no hi havia cap majoria alternativa viable. La seva voluntat és la d'arribar a acords puntuals amb la resta de formacions, tret de l'extrema dreta de Vox. Segons Viñuales, les eleccions generals convocades pel pròxim 23 de juliol no condicionaran la governabilitat i els possibles pactes a l'arrencada de la legislatura a l'Ajuntament de Tarragona. Els socialistes també han desbancat del poder Esquerra Republicana a la ciutat de Lleida. Fèlix Larrosa, que ja va ser paer en cap entre l'agost de 2018 i el juny de 2019, torna a l'alcaldia gràcies a la victòria del 28M que li va donar una majoria simple però còmoda al consistori, amb 9 dels 27 regidors. Durant els dies previs a la constitució de la Paeria Larrosa ha fet una ronda de contactes amb tots els partits que tenen representació a l'Ajuntament, tret de Vox. El fet que la segona força més votada, el Partit Popular, anunciés que lideraria l'oposició, aboca els socialistes a governar en minoria els propers quatre anys.

De la majoria absoluta d'Albiol a la fortalesa socialista a l'àrea metropolitana L'objectiu de qualsevol candidat que es presenta a unes eleccions municipals és assolir la majoria absoluta per no deprendre d'altres partits. I si aquesta majoria és incontestable, encara millor. És el que ha aconseguit enguany Xavier Garcia Albiol a Badalona, que podrà governar còmodament després d'obtenir 18 dels 27 regidors i el 56% dels vots a la quarta ciutat més poblada de Catalunya. La d'Albiol va ser una de les victòries més incontestables el 28M, però no l'única. A les poblacions de més 25.000 habitants, el llindar del 50% dels vots per a una sola formació es va superar a 4 municipis més: Martorell (Xavier Fonollosa de Junts - 64,75%), Pineda de Mar (Xavier Amor del PSC - 51,96%), Santa Coloma de Gramenet (Núria Parlón del PSC - 51,34%) i Sant Pere de Ribes (Abigaïl Garrido del PSC - 51,02%). Els socialistes també mantenen les alcaldies d'altres grans ciutats, ja sigui amb majoria absoluta (Marta Farrés a Sabadell, Antoni Balmón a Cornellà de Llobregat i Lluïsa Moret a Sant Boi de Llobregat), o bé amb una còmoda majoria (Núria Marín a l'Hospitalet de Llobregat i David Bote a Mataró). El PSC no ha pogut recuperar, però, Terrassa, que seguirà governant l'exsocialista Jordi Ballart (TxT), i a banda de Badalona també ha cedit al Partit Popular Castelldefels, on Manuel Reyes ha tancat un acord per governar amb SOM, un partit producte d'una escissió del PSC.

L'extrema dreta catalanista a Ripoll A Ripoll, Junts per Catalunya té a la seva mà facilitar o impedir que governi Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta que va guanyar les eleccions amb 6 regidors. L'única fórmula per apartar del poder la formació liderada per Sílvia Orriols és un pacte a quatre bandes de la resta de grups. Esquerra Republicana, el PSC i la CUP van tancar fa uns dies un pacte que permetria ser alcaldessa a la republicana Chantal Pérez, però per acabar d'articular aquest cordó sanitari són imprescindibles els vots dels 3 regidors de Junts. La seva cap de llista, Manoli Vega, lamenta que la resta de partits anunciessin un pacte sense tenir-la en compte com a segona força més votada, i critica que els partits d'esquerra donessin per fet el seu suport "gratuït a la candidata d'ERC. Ara negocia contrarellotge amb la resta de formacions per barrar a Aliança Catalana, tot i que no està clar si per aconseguir-ho està disposada a cedir la cadira de l'alcaldia.