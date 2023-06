La nova Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona ha estat seleccionada com a finalista per la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA) com una de les quatre millors biblioteques del món 2022. La biblioteca comparteix nominació amb les biblioteques: Public Library Janez Vajkard Valvasor Krškov a Eslovènia, la City of Parramatta Library d'Austràlia i la Shangai Library East ubicada a la Xina.

Quins són els aspectes més ben valorats? La Biblioteca Gabriel García Márquez ha estat seleccionada com una de les quatre millors biblioteques del món 2023 per la bona valoració dels següents punts: la interacció amb l’entorn i la cultura local, la qualitat arquitectònica de l’edifici, la flexibilitat dels espais i serveis, la sostenibilitat, el compromís amb l’aprenentatge i connexió social, la digitalització i solucions tècniques dels serveis, el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca Nacions Unides i la visió global del servei que estableix l’IFLA. La biblioteca, especialitzada en literatura llatinoamericana, porta el nom del Premi Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Barcelona honora d’aquesta manera a l’escriptor i periodista colombià, que va viure a la ciutat del 1967 al 1975. Va ser inaugurada el maig de 2022 i és la biblioteca central del districte de Sant Martí. És un edifici de sis plantes amb una estructura de fusta vista de gairebé 4.000 metres quadrats.