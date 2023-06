La primera historia de un hombre embarazado que se llevó a la gran pantalla puede verse en Seahorse (Caballito de mar, el padre que dio a luz), un documental que llega a RTVE Play, coincidiendo con la celebración del Orgullo 2023. Una historia íntima y conmovedora sobre el proceso de gestación de un joven británico llamado Freddy McConnell. Decidir adentrarse en la aventura de ser padre, quedándose embarazado le tomo tiempo. La decisión fue meditada y le supuso ponerse a examen a todos los niveles, pero nada pudo prepararlo para la realidad del embarazo, una experiencia física y emocional que desafía la comprensión y los prejuicios de la sociedad sobre el género, la paternidad y la familia. Gestar y no adoptar, como muchos le dijeron que podía plantearse supuso enfrentarse a retos y chocar con falsos mitos. McConnel se dio cuenta rápidamente que lo que para él era algo pragmático y lógico -usar su propio útero para gestar-, para otros era profundamente confuso y chocante.

Mitos sobre la maternidad-paternidad trans

1. Un hombre no puede quedarse embarazado

El embarazo es posible para los hombres transgénero que mantienen los ovarios y el útero funcionando, como en el caso de Thomas Beatie, el primer hombre del que se tiene registros que vivió una gestación en 2008, o el de Freddy McConnell. El embarazo, por tanto, es posible. Y lo es con o sin terapia de reemplazo hormonal previa. De hecho, el proceso de embarazo y los procedimientos de parto suelen ser idénticos a los de mujeres cisgénero. Es evidente que el proceso de hormonación para personas trans puede afectar la fertilidad a largo plazo. Uno de los casos quizás más conocidos en nuestro país, es el de Rubén Castro, quien se define como una persona transmasculina no binaria, y que consiguió su ansiada paternidad gestacional en 2021 a los 27 años.

2. Un proceso trans provoca infertilidad

Es una de las advertencias que McConnell escuchó cuando comenzó a recibir testosterona a los 25 años. De hecho, cuando comenzó el proceso de transición tuvo que rellenar un formulario de consentimiento por el cual aceptaba ese efecto secundario y le dijeron que, si quería tener hijos, debería considerar congelar sus óvulos o pensar en la subrogación. Su caso y la experiencia que recoge Seahorse demuestra que esto no es así.

En el caso de Freddy, este tuvo que paralizar su tratamiento hormonal con testosterona, algo que le permitió volver a tener el periodo y ovular. A partir de ese momento, y tras un proceso de inseminación artificial, su útero -no se había sometido a una extracción del mismo- volvía a ser tan funcional como el de una mujer. Tras el parto, el padre puede volver a su tratamiento con testosterona.

Freddy McConnell cuenta la historia de su embarazo en 'Seahorses'

3. El embarazo es femenino

La gestación masculina replantea un cambio en las instituciones del embarazo. El lenguaje del embarazo serían las cosas más fáciles de cambiar; esto tendría un gran impacto para las personas trans y de género no conforme, además ese cambio no sería sólo para estas personas, sino también para las mujeres que no se identifican con gran parte del lenguaje y las imágenes excesivamente femeninas. ¿Es necesario revestirlo todo de color de rosa? Que alguien me hable del crecimiento de su útero o del desarrollo de su bebé no es una cuestión de género, es simplemente hablar de partes del cuerpo. Sobre el lenguaje, en lugar de hablar de maternidad, podría hablarse simplemente de "progenitores".

4. Un hombre trans no puede amamanatar

Incluso si se han sometido a una cirugía superior, por la que han podido perder parte de sus glándulas mamarias, podrían lograr amamantar. Aunque es cierto que este es un proceso que muchas veces genera disforia de género, es decir, que no les hace sentir rechazo por su cuerpo. Con todo, ha de tenerse en cuenta que amamantar no es sólo dar leche. Un individuo que ha tenido cirugía superior puede producir mucha leche, sólo unas gotas, o nada. Cualquier cantidad de leche es importante. Utilizando un suplementador, padre y bebé pueden obtener el beneficio del vínculo a través de una relación de lactancia incluso si no hay producción de leche.