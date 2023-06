Si has acabado tu serie favorita y te pierdes en el catálogo intentando encontrar una que, al menos, te guste tanto como la anterior. No te preocupes, porque te traemos la solución para que dejes de buscar y empieces a disfrutar. Arrasó en italia y ahora se estrena en España. Imma Tataranni es la serie que promete engancharte este verano. Protagonizada por una fiscal italiana entusiasta, incorruptible, temperamental, brillante y original que resolverá los casos que se le presenten con su memoria prodigiosa al mismo tiempo que sigue su instinto.

Se trata de una producción de RAI Fiction que llega a RTVE tras el éxito de El comisario Montalbano. Dirigida por Francesco Amato y basada en las novelas de Mariolina Venezia, encabeza su reparto Vanessa Scalera como Imma Tataranni, a la que acompañan Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi y Alice Azzariti, entre otros.

“¡RTVE apuesta por las series italianas! A partir de este miércoles no te pierdas 'Imma Tataranni', la historia de una fiscal entusiasta e incorruptible A las 22.35 horas en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/ctJyeJtHaX “

¿Quién es Imma Tataranni? Así empieza la trama

Imma Tataranni es testaruda y busca la verdad debajo de las piedras y, aunque su instinto puede fallar, su memoria prodigiosa es su mejor arma. No pasa desapercibida, ya sea por su colorida ropa, por el paso decidido con el que recorre los pasillos de la Fiscalía de Matera, o por ir directa al grano. Su forma de ser en los juicios es la misma que con su propia familia: su marido, su hija o su suegra. La vida no le ha regalado nada y por eso le disgustan los privilegios y los atajos que, de hecho, condena siempre que puede. Es incorruptible, implacable… pero no le falta ironía, compasión y ternura.

En el primer capítulo de la serie veremos a Imma pasando las vacaciones con su familia en Metaponto cuando ve, entre las olas del mar, un dedo de mujer con tatuajes. La sospecha de que se ha cometido un crimen le impulsa a regresar a Matera, a la fiscalía, donde conoce al nuevo fiscal jefe, el doctor Vitali, que toma posesión de su cargo en esos mismos días. Imma consigue que le asignen el caso y, junto con el joven aprendiz de carabinieri Calogiuri, su escudero de confianza, comienza la investigación.