Després de setmanes de negociacions aquest dissabte es constitueixen els ajuntaments a Catalunya. Tot i la petició d'un front sobiranista comú contra l'extrema dreta per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, després dels resultats del 28M, la majoria de pactes d'ERC i Junts han estat amb el PSC per separat. En el cas de Barcelona, Xavier Trias i Ernest Maragall han tancat un acord per governar, però estaran pendents fins a darrera hora de la possibilitat que Jaume Collboni aconsegueixi el suport dels comuns i el PP.