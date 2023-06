Arrenca una nova edició del festival Sónar. Una edició molt especial, ja que enguany celebra els seus 30 anys. El cartell d'aquest 2023 compta amb un caràcter purament electrònic amb el que vol reivindicar les seves arrels però també mirar cap al futur. Entre els caps de cartell destaca Bad Gyal, Eric Prydz, Bicep, Fever Ray o Aphex Twin com alguns dels seus protagonistes.

El festival Sónar fa tres dècades que explora l'electrònica rastrejant el present per trobar sons del futur. Ha convertit Barcelona en paradís de la música avançada i ha esdevingut una marca mundial.

01.28 min Repassem els 30 anys de Sónar

Duet amb Intel·ligència Artificial Sónar+D i la Fundació Mies van der Rohe han presentat la intervenció acústica ‘Reprocessing... Piano+AI’, un exercici creatiu on músics del festival experimentaran amb un duet amb un sistema d’intel·ligència artificial que reacciona davant la improvisació musical d’un pianista. Del 15 al 17 de juny, artistes com Marina Herlop, Carles Viarnès, Lluïsa Espigolé, Francesco Tristano o CLARAGUILAR, acompanyats pels enginyers, establiran un diàleg amb la IA que generarà un viatge musical nou en cada ocasió. L’experiència, desenvolupada per Philippe Salembier, Josep Maria Comajuncosas i Marco Mezquida, apropa la possibilitat que la intel·ligència artificial pugui ser un instrument més d’una banda aportant “sonoritats diferents”. 01.24 min És possible fer un duet musical amb Intel·ligència Artificial?

Primer Primavera Sound amb doblet a Barcelona i Madrid L'edició del 2023 del Primavera Sound va tancar les portes amb un balanç de 253.000 assistents al Parc del Fòrum de Barcelona. De mitjana cada jornada del festival ha comptat amb 65.000 assistents i s’ha produït un augment del públic local amb menys assistents internacionals, especialment britànics. Entre les actuacions més destacades, les de Pet Shop Boys o Rosalía que van fer vibrar al públic. 03.43 min Els Pet Shop Boys donen el tret de sortida al Primavera Sound 2023 | Montse Soto Els Pet Shop Boys van donar el tret de sortida a l'edició d'enguany del festival que també va comptar amb Mäneskin, Blur i Kendrick Lamar com a protagonistes. 12.35 min El Primavera Sound torna a Barcelona amb Rosalía i Pet Shop Boys

Elton John i Coldplay inicien un gran cicle de concerts Elton John i Coldplay han iniciat aquest cicle de concerts i festivals de música que tornen a posar Barcelona a l'epicentre de l'actualitat musical internacional fins a finals d'agost. Coldplay va fer dimecres 24 de maig el primer dels 4 concerts que va omplir de llum, música i color l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'actuació va comptar amb 55.000 assistents. 'Music of the Spheres World Tour'busca ser la gira més sostenible del quartet amb una reducció a la meitat de la petjada de carboni, no ha escatimat a l'hora de configurar un xou a l'alçada de les expectatives. El públic va gaudir amb alguns dels grans èxits que han confirmat Coldplay com el grup amb més poder de convocatòria del moment, com 'Viva la vida', 'Clocks' o 'The scientist'.

Homenatge a la figura de Tina Turner Amb la veu de Louise Armstrong de fons i des d'un tercer espai a l'estadi acompanyats dels Gipsy Kings, el grup ha fet el seu particular homenatge a Tina Turner, versionant 'Rolling on the river'. Un 'Bamboleo' i 'Volaré' han reconvertit temporalment el recinte en un tablao flamenco.

Gira de comiat d'Elton John Sir Elton John encetava dilluns 22 de maig al Palau Sant Jordi el primer dels dos compassos en què ha dividit el seu comiat de Barcelona. 16.000 persones han pogut endinsar-se en una partitura en format de gira internacional anomenat 'Farewell Yellow Brick Road Tour'. Els seus fans han hagut d'esperar uns anys per poder-lo veure en la gira que agafa el títol del seu disc de 1973. Amb 30 milions de discos, ha estat un dels més venuts de la seva carrera. Aquesta gira de comiat iniciada l'any 2018, arriba a Barcelona amb un Elton John amb 75 anys, 300 concerts i 817 milions d'euros recaptats. Els concerts inicialment programats per octubre de 2020 els va haver de suspendre per la pandèmia i els va posposar pel 2021. Aleshores, una mallatia del cantant va ser el motiu d'una segona suspensió d'aquestes cites musicals. El britànic repassarà alguns dels seus èxits com 'Rocket man', 'I'm still standing' , 'Don't go breaking my heart' o 'Daniel'. L'adeu definitiu el signarà el 8 de juliol a Estocolm.

Una agenda musical plena de grans concerts

Les actuacions d'Elton John i Coldplay marcaran l'inici d'un cicle de festivals musicals i concerts a la capital catalana. Repassem algunes de les cites més destacades que marquen en vermell el calendari musical a Barcelona: 31 de maig al 4 de juny: Primavera Sound a Barcelona amb Rosalia, Blur, Depeche Mode, Maneskin i Calvin Harris entre molts d'altres

