Es difícil manejar la ansiedad, lo sé. Tenemos un sistema nervioso autónomo que se activa ante situaciones de peligro real o imaginario. No importa si ese peligro no existe objetivamente hablando, mientras exista en nuestra cabeza, el cerebro lo interpretará como algo real.

Una de sus complejidades es la variedad de síntomas que van desde lo cognitivo, como el miedo a la incertidumbre, las rumiaciones, los pensamientos obsesivos o los miedos irracionales; pasan por lo conductual, como la evitación, la inquietud (necesidad de movimiento), la comprobación o la compulsión; y llegan hasta lo fisiológico, como la presión en el pecho, la taquicardia o el insomnio. Sin embargo, hay 1 síntoma que suele presentarse en todos los casos: la necesidad de control.

El control es una herramienta de doble filo: por una parte, nos aporta seguridad; por otra, un control mal manejado, puede llevarnos al miedo, la obsesión y por ende, la activación en nuestro cerebro de ciertos mecanismos de defensa nada agradables.

Luchar contra nuestra cabeza a veces es muy complejo, sin embargo, me gustaría darte algunos tips que te ayudarán a aliviar alguno de estos síntomas, si los presentas.

Parece fácil, pero cuando estás muy agitado no lo es tanto. La respiración consciente puede ayudarte a conectar con tu cuerpo y a bajar revoluciones. Cuando lo hagas, intenta contar cuatro segundos mientras inhalas el aire por la nariz, dos segundos mientras lo mantienes en tus pulmones y otros cuatro segundos mientras lo exhalas por tu boca.

Cuando se tiene ansiedad, tenemos la tendencia de proyectarnos en el futuro o en el pasado para repasar aquellas cosas que pueden suceder o que pudieron haber sido y no fueron, respectivamente. Ya sé que es muy difícil y casi inevitable dejarte llevar y adentrarte en esas historias que te montas en la cabeza, pero mientras estás sumergido en todo eso, te estás perdiendo el presente . Hay que intentar vivir en el “ aquí y ahora ”.

3. Sé más amable contigo mismo

Especialmente cuando te equivocas o cuando estás en plena crisis. Hablarse bien cuando todo va bien es fácil, lo difícil es mantener un diálogo positivo cuando se tiene la sensación de que todo va mal o que hemos cometido un error imperdonable. ¿Le hablarías mal a alguien a quien quieres mucho cuando más apoyo necesita?

La mayoría de los errores son subsanables, por eso hay que intentar verlos como una oportunidad para hacer autocrítica sin entrar en el machaque, aprender y seguir creciendo. Nadie es perfecto y aprender requiere cambios de los que pocas veces somos conscientes si no nos equivocamos previamente. La exigencia es buena porque nos permite avanzar, pero en exceso y sin medida, puede convertirse en nuestra peor pesadilla.

No importa si esto no te sale un día, dos, tres o cuatro. No importa, de verdad. Solo sigue intentándolo. Si llevas mucho tiempo tratándote mal cuando te equivocas, necesitas también mucho tiempo para cambiar esa forma de hablarte. Solo hay que repetir, tener paciencia y estar dispuesto a tratarse con una mirada más compasiva.