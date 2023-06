Todos los aspirantes que han pasado por MasterChef coinciden: del programa se llevan mucho más que la experiencia y, solo algunos afortunados, el gran premio. Los lazos que se forjan durante el concurso son para toda la vida. Amistades que, de no ser por el talent, no hubieran surgido. El casting está formado por personas muy diferentes, algo que provoca muchos roces entre ellas. Más allá de las discusiones a raíz de sus diferencias, los aspirantes tienen la oportunidad de conocer a fondo a otra gente que comparte su pasión por la cocina y persigue su mismo sueño. Esta undécima edición ha sido de lo más tensa, precisamente por esa diversidad, aunque otras veces ha sido todo lo contrario. La realidad es que, quienes más se parecen, más chocan.

Jotha ha sido bautizado, tanto por el público como por sus compañeros, como el gran villano de la edición. Es un papel que le gusta, le encanta jugar y no le molesta que los demás hagan lo mismo cuando tienen la oportunidad. Es el aspirante que más enfrentamientos ha tenido a lo largo de su paso por el programa, sobre todo, con Luca.

Ahora, ya en la semifinal, respira tranquilo sabiendo que ya no está en el concurso. A su lado, Pilu, Álex, Eneko y Lluís, con quienes se lleva de maravilla. Sin embargo, ellos hicieron mucha piña desde el principio y, tal y como han confesado, si tuvieran que elegir a alguien para quedarse fuera de la final, escogerían a Jotha. "Que no me valoren culinariamente y no me quieran en la final, eso me da más fuerzas", aseguró.

Entre broma y broma, Jotha llamó a sus compañeros "pandilla de Cayetanos", ¿qué significa y por qué piensa así? "Un pijito rico, que vienen de familia adinerada, que tienen pasta, que vienen de barrios buenos, tienen ropa de marca", explicó Jotha. Álex no daba crédito a lo que escuchaba. "Es más de barrio que los columpios del parque", señaló Jordi Cruz, que aseguró que quizás Jotha tenía "un poco de complejo".

"Puede parecer que me dan rabia los Cayetanos, pero para nada. Yo soy la resistencia, el último superviviente, aquí voy a estar luchando hasta el final", sentenció el aspirante leonés, a quien consideran más flojo que el resto. De hecho, en la última prueba por equipos, ninguno quería formar grupo con él. Fue Lluís el que se ofreció como voluntario. "No me gusta trabajar con Jotha porque creo que no tiene el ritmo ni las capacidades para formar equipo y que salgan las cosas bien", reconoció Álex.