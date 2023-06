¿Quién fue el Asesino de la baraja? ¿Por qué mataba? ¿Por qué dejaba una carta de naipes en sus crímenes? La nueva producción original de RTVE Play El Asesino de la baraja relata, a través de 3 capítulos y un epílogo final, cómo fue la investigación policial de los crímenes en serie ocurridos en Madrid en el año 2003. Unos asesinatos aleatorios que tuvieron en jaque tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil durante siete meses.

En este true crime -que ya puedes ver gratis en la plataforma de vídeos de RTVE Play- los testimonios de los investigadores, los testigos, y los periodistas de sucesos que siguieron de cerca el caso nos van desgranando, 20 años después, las pesquisas policiales de la investigación. Además, la serie muestra por primera vez material gráfico y sonoro del archivo policial y judicial del caso, que aporta una valiosa información al relato.

Esta es la cronología de los hechos y momentos claves de la ardua investigación policial para dar caza a un criminal en serie. Una auténtica historia de terror que acabó con la vida de 6 personas e hirió gravemente a otras dos. El punto final a esta persecución llegó cuando Alfredo Galán Sotillo, conocido como El Asesino de la baraja, se entregó en una comisaría de Puertollano el 3 de julio de 2003.

Tras el asesinato del joven, el asesino vuelve a casa, duerme, come y sobre las 16h decide volver a matar.

Junto al cadaver en la Alameda de Osuna aparece de forma fortuita una carta de la baraja española: un 'as de copas'. RTVE

En el escenario del crimen de esta segunda víctima aparece de forma fortuita una carta de la baraja española: un 'as de copas'. Una coincidencia que la prensa del momento y el propio asesino aprovecharon para dar teatralidad y dramatismo al caso.

Cuarto crimen: Avenida de Viñuelas de Tres Cantos (7 de marzo de 2003)

El siguiente escenario del crímen le era familiar, porque el asesino había vivido en Tres Cantos unos meses. Se acercó un joven, Santiago Eduardo, a quien disparó sin mediar palabra en la cara hiriéndole de gravedad. El joven resultó herido y fue llevado al Hospital de La Paz, donde ingresó en estado grave. Junto a la víctima se encontraba su novia, Anahid C, a quién el homicida asesino intentó disparar también. La chica trató de protegerse agachándose y cubriéndose la cabeza con los brazos, pero la pistola se encasquilló. “Pensé: ya me tocó a mí. Después de unos minutos levanté la cabeza y ya no estaba”, declaró Anahid a la policía.

Anahid C. superviviente del intento de asesinato que el 'El asesino de la baraja' cometío en Tres Cantos. RTVE

El tiroteo recae en la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, porque Tres Cantos, es demarcación del Instituto Armado, no de la Policía. Antes de irse, el asesino tiró otra carta, un ‘dos de copas’ junto a su víctima; había pasado un mes del crimen del ‘as de copas’ en la Alameda de Osuna. En esta ocasión, la carta tenía en el centro un puntito azul hecho con un bolígrafo y un rotulador azul.