Uno de los responsables de por qué hay personas que tienen más bienestar emocional que otras es el baúl de los recuerdos. ¿Qué guardas en tu baúl de los recuerdos? ¿Eres de las personas que guardan rencor, agravios? ¿Qué presta más atención a las personas que le fallaron o a los fracasos de tu vida? ¿O eres de las personas que se quedan con esa parte positiva? ¿En qué grupo tienes más probabilidad de sentirte feliz o de tener bienestar emocional?

Cuando en el baúl de los recuerdos tienes recuerdos positivos. Te dicen de lo que eres capaz, de lo que puedes intentar, de cuál es tu resiliencia. Pero si, en cambio, te quedas con la negatividad del pasado, seguramente siga condicionando tu presente. No se trata de pensar que todo el mundo es maravilloso, que todas las experiencias van a ser fantásticas o ideas utópicas como estas. Se trata solamente de limpiar un poco la mente para poder vivir el presente con mayor plenitud.

En Para Todos La 2, Patricia Ramírez nos da cuatro consejos para limpiar el baúl de los recuerdos.

Si esas personas son importantes para ti, tienes solamente dos opciones, una, llamar y comentar cómo te sentiste, cómo viviste la situación que significó para ti o poner distancia con esa persona. Yo te invito a que pienses que a veces podemos interpretar de manera negativa un gesto, un comentario que no sabemos si la persona se encontraba cansada, irascible, si tenía algún problema. Interpretar a las personas de otra manera a veces nos permite verlas con más empatía. Llama y pregunta y si la respuesta no te satisface, pon distancia.

Hay veces en que la vida no es justa con nosotros. Con nadie. Porque la vida tiene una parte injusta con la que tenemos que aprender a convivir. Y puede que tengas un accidente de tráfico que no provocaste tú. O una rotura en una relación de pareja a pesar de haberse comportado de manera maravillosa. Aprender a aceptar la parte injusta de la vida y dejar de buscar una explicación que nos deje tranquilos para que puedas vivir mejor el presente.

4.- Errores propios

Hay veces en que no son las personas las que nos hieren, sino que nosotros, de una manera consciente o no consciente, herimos a los demás. Te invito a que pienses con quien puedes tener algún asunto pendiente, que tú crees que igual el tiempo ya ha pasado y que no es momento de llamar y pedir perdón, pero sí lo es, pedir perdón y reparar el daño, aunque la otra persona no te lo acepte, hará que por lo menos valore la intención que has tenido.