Bajocero (2021) Invierno. Bajo cero. Noche cerrada. En mitad de una carretera despoblada, un furgón blindado es asaltado durante un traslado de presos. Alguien busca a uno de los presos y no para hasta sacarlo. Su plan no tiene fisuras y nada le va a parar, no le importan las consecuencias. Pero Martín, el conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del habitáculo blindado con los reclusos, convirtiéndose en su único obstáculo. Obligado a entenderse con sus enemigos naturales, Martín trata de sobrevivir y cumplir con su deber en una larga noche de pesadilla que acabará haciendo que ponga en duda todos sus principios. Disponible en RTVE Play hasta el 9 de junio.

Los miserables (2019) Un policía de las provincias se muda a París para unirse a la Brigada Anti-Crimen de Montfermeil, descubriendo un inframundo donde las tensiones entre los diferentes grupos marcan el ritmo. Disponible en RTVE Play hasta el 10 de junio.

La vida que te espera (2004) En el valle del Pas, se desata una disputa mortal: Gildo mata a su vecino Severo. El motivo: una disputa sobre una hermosa vaca lechera. Gildo tiene dos hijas: Val y Genia: la una trabaja de sol a sol, y la otra estudia. Al entierro de Severo asiste su hijo Rai, que pronto se siente atraído por Val. La chica empieza a salir con él, por orden de su padre, que desea averiguar si Rai alberga alguna sospecha sobre quién pueda ser el asesino de su padre. También Rai espera saber algo de la muerte de su padre a través de Val. Poco a poco las iniciales indagaciones de ambos se van convirtiendo en verdadero amor, un amor que es una amenaza para todos. Disponible en RTVE Play hasta el 11 de junio.

Somos cine La vida que te espera En el valle del Pas, se desata una disputa mortal: Gildo mata a su vecino Severo. El motivo: una disputa sobre una hermosa vaca lechera.... Ver película

Todo o nada (2019) Angie es acosada: después de que el departamento de bomberos voluntario haya liberado a un hombre de su automóvil, se convierte en una amenaza para su salvador, y Marie tiene que ayudar a su amiga. Como la policía no puede ayudar a Angie, Marie moviliza a sus amigos para darle una sensación de seguridad. Pero incluso la guardia nocturna de Marco y Gerhard no puede mantener alejado al acosador, y la situación empeora. Sorprendentemente, Marie recibe una oferta de trabajo: se supone que debe organizar una consulta ciudadana en Weilheim. La decisión no es fácil para Marie porque la situación con Stefan sigue siendo tan tensa que Max y Daniel prefieren mudarse a Philipp. Disponible en RTVE Play hasta el 11 de junio.

El amor no prescribe (2020) Maren había imaginado la visita de regreso a casa de manera diferente: su regalo para el aniversario de bodas de plata provoca una acalorada discusión entre sus padres. Al tiempo, Maren coincide con Lennart, antiguo compañero de colegio del que siempre estuvo enamorada. Disponible en RTVE Play hasta el 11 de junio.

Fuego y vidrio (2020) Hace diez años, Alexander Vikander murió en un trágico accidente, dejando a su hijo Fynn criado solo por su madre Sara Forsberg, una innovadora artista de soplado de vidrio que dirige una pequeña empresa en Estocolmo y que se arruina con la quiebra de su único cliente importante. Sin revelar su identidad, cuando Alex comenzó una doble vida con su desconocido para su familia, ella acepta una oferta del padre de Alex, Jean Vikander, cuya fabricación de vidrio tradicional, líder a nivel nacional, necesita un nuevo diseñador y algo de originalidad. Mientras Fynn crece en su paternal padre desprevenido, Sara mantiene el secreto incluso para la cálida esposa de Jean, Lilian, y se enamora del carismático, incluso menos convencional heredero Stellan Vikander, pero la verdad se pone al día, como con la fabricación anticuada y el conservador paralismo de Jean. Disponible en RTVE Play hasta el 11 de junio.

Orgullo (1955) El río separa las haciendas de Teresa Mendoza y Luis Alzaga, el orgullo sus vidas, y, la sequía, de la esperanza de terminar con un odio sin fin. Cuando la hija de Teresa, Laura, vuelve tras varios años en París, y se enamora de Enrique Alzaga, la cordura parece instalarse en sus corazones, derribar los muros que les separan y acabar con la ancestral lucha entre sus familias. Disponible en RTVE Play hasta el 12 de junio.

Es peligroso casarse a los 60 (1980) Don Mariano Rubiales, dueño de una empresa de transportes, se casa a los sesenta años con Gloria, en espera de que ésta le de un heredero que se haga cargo de su negocio. El heredero no llega pero a Mariano le aparece una hija, Juanita, de dieciocho años fruto de un desliz de juventud. Disponible en RTVE Play hasta el 12 de junio.

La última gran estafa (2020) Max Barber (Robert de Niro) es un productor de cine de Hollywood de serie B. Tras el fracaso de su última película, necesita encontrar un nuevo proyecto que le permita saldar su deuda con un jefe de la mafia local (Morgan Freeman). Decide emprender la producción de una película con escenas de acción de alto riesgo, con el fin de provocar la muerte de su actor protagonista y poder cobrar así el altísimo seguro, solucionando definitivamente sus problemas económicos. El actor elegido es Duke Montana (Tommy Lee Jones), una vieja estrella deprimida con problemas con la bebida: el blanco perfecto para los planes de Max. Sin embargo, los días de rodaje van transcurriendo y Max no consigue su propósito, sometiendo a Duke a retos cada vez más peligrosos. Paradójicamente, mientras Duke va sobreviviendo escena tras escena, Max, inconscientemente, está rodando la mejor película de su carrera. Disponible en RTVE Play hasta el 13 de junio.

¿Quién mató a Bambi? (2013) David está saliendo con la hija del Señor Larrea, directivo de la compañía para la que trabaja. Mientras su única preocupación es elegir el regalo perfecto para el cumpleaños de su suegra, él y su compañero de trabajo Mudo se ven envueltos en una extraña situación: llevar al Señor Larrea inconsciente y golpeado a su casa tras encontrarlo desmayado en su oficina. Lo que no podían imaginar es que Edu y Gio, socios de una pizzería del centro, habían intentado secuestrar al Señor Larrea como parte de un plan perfecto que resolvería sus problemas financieros, pero habían cometido un pequeño fallo: secuestrar al hombre equivocado que casualmente es el padre de Edu. Los problemas no han hecho más que empezar. Disponible en RTVE Play hasta el 14 de junio.