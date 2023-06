El Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra el 17 de junio, brinda un contexto idóneo para charlar con Jaime Palop. Este ingeniero lleva desde 2016 como Consejero Delegado de Emasesa, la empresa pública metropolitana de abastecimiento de agua en Sevilla. Pero no hay que olvidar que en su carrera profesional ha ostentado varios cargos públicos con relación al agua que le otorgan un profundo conocimiento sobre la gestión de las sequías. El que también fue Director General del Agua, en el Ministerio de Medio Ambiente, a partir de 2004, o presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, apuesta por la digitalización para combatir la escasez de lluvias.

Objetivo 90

En la actualidad, la sociedad sevillana consume 108 litros de agua por persona y día, pero hace tres décadas consumía casi el doble. Se valora positivamente que el consumo de agua se reduzca porque indica que la conciencia medioambiental aumenta. “Pero no nos conformamos con 108 litros. Tenemos el reto ambicioso de llegar a los 90 litros por persona y día. ¿Por qué? Porque ya no se pueden construir más embalses. Hemos llegado a una situación en la que si hacemos un embalse nuevo, lo que se consigue es restarle agua a los otros”, explica Palop. “Si gracias a los contadores digitales bajamos a 90 litros, estaremos consiguiendo un 20% de ahorro anual y en 10 años esta cantidad de agua equivaldría a la que se conseguiría con la creación de un nuevo embalse”. Palop acaba con esta reflexión: “Serán soluciones nuevas a problemas nuevos. Y es que el cambio climático no se ha abordado hasta ahora en la gestión de las sequías. Es un factor nuevo que merece mecanismos nuevos”.

