La final de MasterChef 11 está cerca. Y ningún aspirante se la quiere perder. Es por eso que en los últimos programas estamos viendo cómo el nivel de competición sube, nadie quiere quedarse atrás y todos aprovechan las ventajas de las que disponen para seguir una semana más en el programa. Y la prueba de los robos no ha hecho más que confirmar que nadie va a desaprovechar las oportunidades de seguir portando el delantal blanco.

Con las cestas entre rejas y los aspirantes como "ladrones" de ingredientes, vimos cómo, de uno en uno, fueron robando productos de las cestas de los demás. Desde Jotha, que fue el primero, hasta Eneko, el último. Ellos dos fueron los protagonistas absolutos antes de empezar a cocinar, ya que el exfutbolista le quitó los tres últimos ingredientes a la cesta del DJ. Como no tenía productos con los que trabajar, los jueces le otorgaron el delantal negro para ir directo a la siguiente prueba de eliminación. Y fue justo aquí cuando la competición empezó a latir como nunca antes. "Eneko se ha quitado el pelaje que tenía. Ha venido a concursar, aunque siempre diga que viene a cocinar", reconoció el DJ. Por su parte, Eneko lanzó un mensaje a su compañero: "Jotha, tío, lo siento. O no. Tú has inventado esto de aprovechar las ventajas".

La semana anterior vimos como Pilu también aprovechó la ventaja de la que dispuso, al poder elegir la capitana del equipo contrario en la prueba de exteriores. Tras descartar a Marta porque "ha sido buena capitana en otras pruebas", eligió a Ana. La camarera no se calló y vio en esa elección pura estrategia. En la prueba de los robos, la contraladora aérea también dispuso de una "ventaja", una caja de básicos para aprovechar durante el cocinado, pero declinó recibirla y se la entregó a Jorge Juan. Pilu pensó que si tenía más ingredientes, la pedirían más nivel en su plato. Y no se equivocó.