Miguel Ríos y la revolución 'Rock & Ríos': carta magna del rock español

La pasión por el rock and roll nunca se jubila. Tampoco lo hace Miguel Ríos. A sus 78 años, el hombre que revolucionó la escena de la música española en los años 80, regresa a la carretera. Seis décadas sobre los escenarios nunca son suficientes y este año toca celebrarlo. Este 2023, el granadino conmemorará el 40 aniversario de una de sus giras más míticas: el fenómeno Rock & Ríos con el que en 1983 llenó todos los grandes estadios de nuestro país.

Considerado el mayor espectáculo del rock en español de todos los tiempos, el vibrante estallido del álbum en directo Rock & Ríos se vivió como una fiesta multitudinaria que dio la bienvenida a "los hijos del rock and roll", toda una generación de jóvenes que querían quitarse el polvo de la dictadura a golpe de guitarra. Una revolución que caló a nivel socila, pero también en la escena musical del momento. En todo ello se adentra Cruce de caminos (2023), el nuevo original de Imprescindibles que recorre la carrera artística de Miguel Ríos.

Rock & Ríos: la carta magna del rock español

Grabado en directo los días 5 y 6 de marzo de 1982 en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, el concierto se anunciaba como “un espectáculo de la era del vídeo”, en la que se colaba “la magia del rayo láser y pantallas gigantes”. Por entonces, Ríos contaba con diez álbumes a sus espaldas y había alcanzado la estabilidad económica y profesional necesarias para lanzarse a un proyecto de tal envergadura. “Lo hicieron porque no sabían que era imposible”, es una de las frases que pueden leerse en aquel revolucionario disco doble, carta magna del rock and roll español. Cuarenta años después Miguel Ríos sigue reafirmando aquello. Lo cuenta en Cruce de Caminos: “Empezamos haciendo una locura, llegar allí habiendo ensayado solo nueve días”. Muy poco tiempo para preparar el enorme repertorio de canciones y coordinar una banda a la que se habían incorporado muchos músicos que no habían tocado juntos antes. “Normalmente un disco en directo se graba cuando viene todo rodado, pero este se grabó en dos días y lo mezclamos en cuatro”, explica Carlos Narea, productor y maestro de ceremonias de la gira posterior, aquel El rock de una noche de verano.