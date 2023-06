Hay muchas maneras de decir 'adiós': Arrivederchi, Au revoir, adios, adeu, sayonara, adeus, agur... El catálogo de RTVE Play se renueva constantemente con emocionantes películas, pero también llega el momento de despedirse de algunas joyas cinematográficas. Descubre qué películas abandonarán próximamente la plataforma de vídeos on demand y gratuita y no te quedes sin disfrutar de ellas. ¡Aprovecha esta oportunidad única y sumérgete en historias inolvidables antes de que digan adiós!

'Django desencadenado' de Quentin Tarantino, Black Beach de Esteban Crespo o 'La vida que te espera' de Manuel Gutiérrez Aragón, son solo algunas de las películas que dejarán de estar disponibles en la plataforma. ¿Qué películas abandonarán el catálogo de RTVE Play en los próximos días? ¡Descúbrelo en esta colección de RTVE Play!

Buenos principios (2019) Henri, escritor de mediana edad en crisis, está convencido de que su esposa y sus cuatro hijos son los culpables de todas sus miserias. Justo en el momento crítico en el que está haciendo un balance de su vida: de todas las mujeres que nunca volverá a tener y de todos los coches que nunca conducirá... un perro de metro y medio, maleducado y demasiado entusiasta, decide instalarse en su casa. A pesar de los intentos de toda su familia por echarlo, y que el amor incondicional de su mujer comience a flaquear, este perro, al que deciden llamar Estúpido, se convierte en el nuevo mejor amigo de Henri y le ayuda a entender que en la adaptación al cambio está su verdadera felicidad. Disponible en RTVE Play hasta el 3 de junio. Cine internacional Buenos principios Henri, escritor de mediana edad en crisis, está convencido de que su esposa y sus cuatro hijos son los culpables de todas sus miserias.... Ver película

Operación Cacahuete (2014) A finales de los años 50, en un pueblo de Virginia, la traviesa ardilla Surly y su compinche, la rata Buddy, planean atracar un almacén de frutos secos. Surly trabaja en solitario y no le gusta colaborar con los demás animales del parque porque no se fía de Raccoon, el jefe. Andie, amiga de Surly, se ofrece para ir a buscar comida porque en el parque hay escasez. Se topa con Surly y, entre los dos, llegan a un acuerdo de ayuda mutua, pero Raccoon hace lo posible por no cumplir el trato y, en cuanto tiene ocasión, destierra a Surly del parque. Disponible en RTVE Play hasta el 3 de junio. Cine internacional Operación Cacahuete A finales de los años 50, en un pueblo de Virginia, la traviesa ardilla Surly y su compinche, la rata Buddy, planean atracar un almacén de nueces.... Ver película

Invencible (Unbroken) (2014) Louis Zamperini fue un joven que, tras participar en los Juegos Olímpicos de 1936, se alistó en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el bombardero en el que combatía se estrelló en medio del Pacífico, navegó a la deriva hasta que fue capturado por los japoneses e internado en un campo de concentración. Disponible en RTVE Play hasta el 4 de junio. Cine internacional Invencible (Unbroken) Louis Zamperini fue un joven que, tras participar en los Juegos Olímpicos de 1936, combatió en la Segunda Guerra Mundial.... Ver película

Django desencadenado (2012) Django es un esclavo que se cruza en el camino de un cazarrecompensas, el Dr. King Schultz. Django puede ayudar a Schultz en su próximo objetivo, así que Schultz decide comprarlo, con la promesa de que le dará la libertad en cuanto capture a los Britte. Pero Django le pide otro favor: que le ayude a salvar a Broomhilda, su esposa, de las garras de Calvin Candie, el dueño de una de las plantaciones de algodón más infames del país: Candyland. Disponible en RTVE Play hasta el 4 de junio. Cine internacional Django desencadenado Quentin Tarantino dirige este western ganador de dos Oscar.... Ver película

El Crack Dos (1983) El expolicía y ahora detective privado Germán Areta recibe el encargo de un caso que, en principio, parece ser una cosa rutinaria, pero cada vez se va haciendo más complejo. Las conclusiones a las que llega la policía no convencen al detective y sigue investigando hasta llegar al fondo del asunto. Disponible en RTVE Play hasta el 4 de junio. Cine de siempre El Crack Dos Al expolicía y ahora detective privado Germán Areta le encargan un caso que parece ser una cosa rutinaria, pero cada vez se va haciendo más complej... Ver película

Más allá del jardín (1996) Palmira Gadea, una aristócrata sevillana, ha vivido al resguardo de su precioso y cuidado jardín. Ese or- den aparente y artificial se ve invadido, poco a poco, por el inexplicable desorden del mundo que la ro- dea. Palmira en sus 25 años de matrimonio, recibe regalos muy especiales: su marido la engaña, su hija está embarazada de un desconocido y su hijo muere en un accidente tras revelar su homosexualidad. Palmira huye de su tragedia personal viajando a un país africano. Allí su labor de ayuda puede hacerle olvidar todo lo sucedido y encontrar de nuevo el amor. Disponible en RTVE Play hasta el 4 de junio. Cine de siempre Más allá del jardín Basada en la novela homónima de Antonio Gala, fallecido este domingo a los 92 años. Dirigida por Pedro Olea y protagonizada por Concha Velasco... Ver película

Sabrina (y sus amores) (1995) Sabrina Fairchild es la hija del chófer de los Larrabee, una millonaria familia de Long Island. Desde que era niña se sentía fascinada por los hermanos Larrabee, especialmente por David. Pasan los años y, gracias a los ahorros de su padre, Sabrina marcha a París, donde vive una temporada maravillosa que la ayuda a madurar. Disponible en RTVE Play hasta el 4 de junio. Cine internacional Sabrina y sus amores Sabrina Fairchild es la hija del chófer de los Larrabee, una millonaria familia de Long Island. Desde que era niña se sentía fascinada por los herm... Ver película

Black beach (2020) Carlos es despiadado negociando contratos. Su talento y los contactos de su madre, un alto cargo de Naciones Unidas, están a punto de colocarle en lo más alto: un sueldo de siete cifras y un traslado a Nueva York. Para conseguirlo tiene que viajar a África y mediar en el secuestro que está poniendo en peligro la firma de un contrato millonario. Disponible en RTVE Play hasta el 5 de junio. Somos cine Black beach Un thriller protagonizado por Raúl Arévalo y Candela Peña, nominado a seis premios Goya en 2021. Dirigido por Esteban Crespo.... Ver película

La niña de luto (1964) Rocío, hija de una familia andaluza, está muy contenta porque llega el final del luto que ha de guardar por la muerte de su abuela. Por fin podrá casarse con Rafael, su novio, ya que tuvo que aplazar la boda por el fallecimiento. Pero al día siguiente, su abuelo come demasiado en un bautizo, y muere de una indigestión. De nuevo, Rocío tiene que guardar luto y aplazar la boda, pero entonces Rafael, cansado de la situación, le propone huir y casarse lejos de allí. Rocío no se atreve a alejarse de los suyos porque es una mujer tradicional. Disponible en RTVE Play hasta el 5 de junio. Cine de siempre La niña de luto Rocío, hija de una familia andaluza, está muy contenta porque llega el final del luto que ha de guardar por la muerte de su abuela.... Ver película

El joven Ahmed (2019) En la sociedad belga de nuestros días vive el joven Ahmed, un adolescente musulmán que se encuentra atrapado entre los ideales yihadistas de pureza inculcados por su imán y las pasiones reales de la vida. Poco a poco, la influencia del militante imán irá cambiando sus creencias, transformándolas en un radicalismo que no pasará inadvertido para quienes le rodean, en especial para su profesora Inés, también musulmana y muy cercana a él desde su infancia. Disponible en RTVE Play hasta el 5 de junio. Cine internacional El joven Ahmed En la Bélgica actual, Ahmed, un adolescente musulmán, se encuentra atrapado entre los ideales yihadistas de su imán y las pasiones reales de la vid... Ver película

The Outpost (2020) 'The Outpost' narra la historia real de una de las batallas más duras que tuvo lugar durante la guerra de Afganistán. Un pequeño equipo de 53 soldados estadounidenses tuvo que enfrentarse contra más de 400 combatientes talibanes durante la operación llamada 'Libertad duradera'. Disponible en RTVE Play hasta el 5 de junio. Cine internacional The Outpost 'The Outpost' narra la batalla real de 53 soldados estadounidenses, contra más de 400 combatientes talibanes durante una operación militar.... Ver película

La taberna del irlandés (1963) 'La taberna del irlandés' es la última película que hicieron juntos John Ford y John Wayne. Es una de las películas más atípicas de Ford, llena de curiosidades. La cinta nos lleva a vida ideal de tres veteranos de guerra retirados en Kauai (Hawái). Dos de ellos cumplen años el mismo día y lo celebran a golpes. Su rutina y su monotonía se ven alteradas cuando una joven llega a la isla en busca de su padre. Disponible en RTVE Play hasta el 5 de junio. Cine de siempre La taberna del irlandés En una sociedad ideal en una pintoresca isla de los mares del sur, personas de diversas razas y orígenes conviven en armonía.... Ver película

La amenaza de Andrómeda (1971) 'La amenaza de Andrómeda': El más perfecto y sofisticado centro de estudios de alta inmunología de Estados Unidos tiene que enfrentarse con un problema de extrema gravedad. Una cápsula espacial no identificada, conteniendo una bacteria desconocida, ha provocado la muerte de todos los habitantes de una pequeña localidad. Solo un niño y un anciano han sobrevivido, y los científicos del centro les someten a una serie de pruebas experimentales para averiguar que causas o elementos les han inmunizado. Disponible en RTVE Play hasta el 6 de junio. Cine de siempre La amenaza de Andrómeda El más perfecto y sofisticado centro de estudios de alta inmunología de Estados Unidos tiene que enfrentarse con un problema de extrema gravedad.... Ver película

Bajocero (2021) Invierno. Bajo cero. Noche cerrada. En mitad de una carretera despoblada, un furgón blindado es asaltado durante un traslado de presos. Alguien busca a uno de los presos y no para hasta sacarlo. Su plan no tiene fisuras y nada le va a parar, no le importan las consecuencias. Pero Martín, el conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del habitáculo blindado con los reclusos, convirtiéndose en su único obstáculo. Obligado a entenderse con sus enemigos naturales, Martín trata de sobrevivir y cumplir con su deber en una larga noche de pesadilla que acabará haciendo que ponga en duda todos sus principios. Disponible en RTVE Play hasta el 9 de junio. Somos cine Bajocero Invierno. Bajo cero. Noche cerrada. En mitad de una carretera despoblada, un furgón blindado es asaltado durante un traslado de presos.... Ver película



La vida que te espera (2004) En el valle del Pas, se desata una disputa mortal: Gildo mata a su vecino Severo. El motivo: una disputa sobre una hermosa vaca lechera. Gildo tiene dos hijas: Val y Genia: la una trabaja de sol a sol, y la otra estudia. Al entierro de Severo asiste su hijo Rai, que pronto se siente atraído por Val. La chica empieza a salir con él, por orden de su padre, que desea averiguar si Rai alberga alguna sospecha sobre quién pueda ser el asesino de su padre. También Rai espera saber algo de la muerte de su padre a través de Val. Poco a poco las iniciales indagaciones de ambos se van convirtiendo en verdadero amor, un amor que es una amenaza para todos. Disponible en RTVE Play hasta el 11 de junio.

Orgullo (1955) El río separa las haciendas de Teresa Mendoza y Luis Alzaga, el orgullo sus vidas, y, la sequía, de la esperanza de terminar con un odio sin fin. Cuando la hija de Teresa, Laura, vuelve tras varios años en París, y se enamora de Enrique Alzaga, la cordura parece instalarse en sus corazones, derribar los muros que les separan y acabar con la ancestral lucha entre sus familias. Disponible en RTVE Play hasta el 12 de junio. Cine de siempre Orgullo El río separa las haciendas de Teresa Mendoza y Luis Alzaga. Y también separa sus vidas, arrastrando un enfrentamiento que revive en tiempos de seq... Ver película

Es peligroso casarse a los 60 (1980) Don Mariano Rubiales, dueño de una empresa de transportes, se casa a los sesenta años con Gloria, en espera de que ésta le de un heredero que se haga cargo de su negocio. El heredero no llega pero a Mariano le aparece una hija, Juanita, de dieciocho años fruto de un desliz de juventud. Disponible en RTVE Play hasta el 12 de junio. Cine de siempre Es peligroso casarse a los 60 Don Mariano Rubiales, dueño de una empresa de transportes, se casa a los 60 años con Gloria, en espera de que ésta le de un heredero para su negoci... Ver película

La última gran estafa (2020) Max Barber (Robert de Niro) es un productor de cine de Hollywood de serie B. Tras el fracaso de su última película, necesita encontrar un nuevo proyecto que le permita saldar su deuda con un jefe de la mafia local (Morgan Freeman). Decide emprender la producción de una película con escenas de acción de alto riesgo, con el fin de provocar la muerte de su actor protagonista y poder cobrar así el altísimo seguro, solucionando definitivamente sus problemas económicos. El actor elegido es Duke Montana (Tommy Lee Jones), una vieja estrella deprimida con problemas con la bebida: el blanco perfecto para los planes de Max. Sin embargo, los días de rodaje van transcurriendo y Max no consigue su propósito, sometiendo a Duke a retos cada vez más peligrosos. Paradójicamente, mientras Duke va sobreviviendo escena tras escena, Max, inconscientemente, está rodando la mejor película de su carrera. Disponible en RTVE Play hasta el 13 de junio. Cine internacional La última gran estafa Un productor de Hollywood de serie B ha fracasado con su última película y tiene 72 horas para saldar la deuda con el mafioso que le prestó el dine... Ver película