8:50

Els veïns de Cabrera d'Anoia estan 16 hores al dia sense aigua.

A Cabrera d’Anoia, els 1.300 habitants que hi viuen pateixen talls d’aigua des de fa dues setmanes durant 16 hores al dia. No tenen connexió a la xarxa i depenen d’un sol pou que s’abasteix d'un aqüífer. La sequera ha provocat que es trobi sota mínims, i la canonada per on circula l’aigua té fuites en tot el seu recorregut. Aquesta setmana començaran les obres per reparar-la. Escoltem alguns veïns del poble.