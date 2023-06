Miguel Ríos: "Tengo mucha suerte de saber mis límites"

El disco Rock and Ríos salió como “una celebración de la utopía” y por haber alcanzado “la democracia”, ha contado Miguel Ríos en A media mañana. “Cuando yo era un chaval no sabía ni lo que significaba la palabra democracia”. El disco se grabó en marzo de 1982 y más de cuatro décadas después opina que “ahora estamos intentando escapar de la distopía”.

El cantante ha lamentado que tras haber alcanzado la democracia en España, pueda volver “el rúnrún del neofascismo, de esa gente que dice sin rubor y que intenta que la desigualdad siga instalada, la desigualdad entre hombre y mujer”. Define estos más de 40 años como “un arco realmente circense, de vivir lo que no creíamos que íbamos a alcanzar y de perder lo que no creíamos que íbamos a perder”.

“Un hito en mi carrera y en cierta forma también para el rock español”, cuenta que siente su Rock and Ríos. Ha destacado que este trabajo discográfico “se metió en la corriente emocional del país” en 1982, agradece “poder tener la salud y luego el deseo” para celebrarlo y ha apreciado “a los mecenas, al público que va a verte y que está comprando el disco”. Ha revelado que ya les ha firmado unos mil discos en preventa, algo que para él es “un chute de energía”.

Con este doble concierto no quiso hacer “un ejercicio mimético de representar otra vez el Rock and Ríos, sino como legado de la música española”. Ha puesto como ejemplo lo que Anni B. Sweet le contó: “su madre le ponía cuando tenía 1 o 2 años como canción infantil “Nueva ola” y me gustó poder intercalar ese tipo de emociones”.

El éxito y la gente

El cantante ha destacado que siente como una “suerte” que a él “verdaderamente” le guste “la gente”. Ha explicado que sabe de “muchos compañeros míos, lo sé porque lo he vivido, que no les gusta la gente; les gusta el éxito, pero no el vehículo que les da el éxito, que es la gente. A mí me encanta que alguien pueda emocionarse por haber oído una canción, que yo haya tenido la suerte de llegar a entrar en esa corriente emocional que mueve a una persona. Me parece que es un regalo acojonante”.

También ha señalado que ha tenido “mucha suerte de saber mis límites y conocerme, y otra cosa, por encima de todo eso, el respeto que le tengo a la gente que me elige a mí. Yo tengo un respeto alucinante. Alguien que compre una entrada para verme o compre este disco, le tengo un respeto enorme en el sentido de que yo no puedo estar mal, de que yo tengo que cuidarme”.