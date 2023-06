El primer contacto de Ainara Elejalde (Barcelona, 2001) con el mundo de la interpretación fue casi en sueños, cuando de niña dormida entre bambalinas, esperando a que su madre, la actriz Silvia Bel, terminase de ensayar su última obra de teatro. “Por las noches me quedaba en el camerino y recuerdo que el escenario me impresionaba. Estando allí, me llegué a memorizar algunos de sus papeles”, cuenta. Lo que sucedía sobre las tablas tenía algo mágico para ella, pero también implicaba un sacrificio que les alejaba de casa. Por eso, durante un tiempo, cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, respondía: “yo no quiero ser actriz, yo voy a ser pintora”. No sabía, entonces, que hay cosas de las que no es tan fácil escapar.

Cuando años después dijo en su casa que quería seguir sus pasos, su padre, el también actor Karra Elejalde, le preguntó qué pensaba que era eso de ser actriz. “Me dijeron que a ellos les había ido bien, por suerte, pero que era una cosa muy dura. Y lo sé bien, porque me ha tocado acompañar muchas veces a mi madre a la cola del paro”, apunta. Fue una conversación que la ayudó a mantener los pies en la tierra, pero no frenó su impulso escénico. Se matriculó en Bellas Artes, atraída siempre por las artes plásticas, pero también se acabaría inscribiendo en el Colegio de Teatro de Barcelona y empezó a hacer sus primeros papeles.

La actriz, Ainara Elejalde Bel, en la presentación de 'Els Encantats' en el Festival de Málaga 2023

Els Encantats, su debut en la gran pantalla Así llegó Gina, el personaje con el que este año debuta en la gran pantalla en Els Encantats (2023), el nuevo trabajo de la cineasta catalana Elena Trapé (Las distancias,2018). Protagonizada por la ganadora de un Goya, Laia Costa, la película nos cuenta la historia de Irene, una mujer que acaba de separarse y se enfrenta, por primera vez, a la ausencia de su hija de cuatro años que pasa parte del verano con su padre. Incapaz de adaptarse a esta nueva realidad, decide marcharse a su pueblo de infancia. “El guion me gustó muchísimo, el hecho de que fuera una historia de una mujer, dirigido por una mujer y con un equipo en el que la mitad también eran mujeres”, explica. “Mi personaje también era muy bonito. Una chica que se ha enfrentado a la muerte y no le interesan las frivolidades”, aspectos con los que dice sentirse conectada. "Si existiese Gina me caería muy bien. Creo que me parezco a ella en que es muy sincera", confiesa. La leyenda de 'Els Encantats' que da nombre a la nueva película con Laia Costa