En el primer reto de la noche, los aspirantes recibieron una visita muy especial. Los comensales que tendrían que probar sus platos fueron alguno de sus excompañeros: Francesc, Fray Marcos, Laura, Jeremy, Sergio, Larraitz, Frank y Merce regresaron a MasterChef 11 para degustar las elaboraciones de los delantales blancos. En juego estaba, nada más y nada menos, que el delantal dorado, que en esta edición daría inmunidad para este programa y el siguiente. Los exaspirantes votaron el plato que más les había gustado y el plato que menos. Pero los Pepe, Samantha y Jordi anunciaron que no era una decisión vinculante y que serían ellos, los jueces, quienes tendrían la última palabra. Francesc, Fray Marcos, Laura, Jeremy, Sergio, Larraitz, Frank y Merce destacaron los platos de Alex, Jotha, Pilu y Marta. Mientras que señalaron como las peores elaboraciones la de Lluis y la de Ana.

Antes de dar la valoración final, los jueces reconocieron su descontento. "En general, habéis hecho platos muy malos. Parece que no habéis entendido la prueba", dijo Pepe. Jordi por su parte destacó que probar algunos platos fue un "sufrimiento". Aún así, varias elaboraciones destacaron por encima del resto, y a juicio de los jueces, dos propuestas "estaban por encima de la media y sus platos tenían los condimentos bien integrados, se encontraban los sabores de las especias y tenía alguna técnica de alta cocina". Y esos dos aspirantes fueron Pilu y Eneko.

La decisión ya estaba tomada. Y el delantal dorado finalmente fue para ¡¡Pilu!! Samantha aseguró que "los gnocchi estaban bien elaborados y con buen sabor". Radiante de felicidad, la controladora aérea afirmó que "el delantal dorado no solo viene por el plato de hoy y sí por mi evolución". La aspirante, ya con el delantal dorado puesto, cerró su intervención "muy orgullosa de sí misma" y avisando: "Queda Pilu para rato". Además del codiciado delantal, la aspirante tendría otro premio: su receta estará en el libro de ganador de MasterChef 11. ¡Enhorabuena!

Eneko sale reforzado

A pesar de quedarse cerca del delantal dorado, Eneko salió muy reforzado de la prueba. Los jueces le felicitaron y Pepe explicó que su plato les había gustado mucho pero que el de Pilu estaba levemente mejor: "Tu plato era un plato rico, que te invitaba a comerlo, con técnica, los pescados en su punto y el curry justo y elegante". Eneko agradeció las palabras de los jueces y a continuación volvió a demostrar que es un compañero de diez: "Me he quedado a nada de conseguirlo. Pero me he alegrado un montón de que se lo lleve Pilu. Lo está haciendo genial".