"En MasterChef me estoy dando cuenta de que de cultura voy un poco mal", reconocía el otro día Luca. El aspirante ya ha fallado en un par de ocasiones al escuchar referencias culturales y ahora ha vuelto a meter la pata, aunque esta vez su problema no ha sido con ningún personaje histórico o cinematográfico, sino con el propio diccionario. Resulta que el tiktoker desconoce el significado de una palabra que ha usado Jordi Cruz durante una de las pruebas, un fallo que se suma a la lista de errores garrafales que ha cometido en lo que va de edición.

En el último programa los aspirantes han recibido la visita de algunos compañeros que ya han abandonado las cocinas de MasterChef. Los invitados han ejercido de comensales sorpresa y han podido comentar qué platos les han gustado más y cuáles menos, aunque su decisión no ha tenido ninguna importancia de cara a repartir los delantales negros ni el dorado, que también ha estado en juego.

Así se lo ha hecho saber Jordi justo antes de que los ex aspirantes revelasen qué opinaban de las elaboraciones de sus compañeros: "Ha llegado el momento de votar, aunque no será vinculante, porque nosotros también hemos catado los platos". Es decir, que los jueces tienen la última palabra y que el veredicto de los ex aspirantes no obliga a nada. Sin embargo, Luca no ha entendido qué quería decir eso de "vinculante". "¿Qué es vinculante?", le ha preguntado a Pilu, a su lado. "Que importa lo que los jueces digan", le ha resumido ella.