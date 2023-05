¡Nueva visita sorpresa en las cocinas de MasterChef! Los jueces anunciaron que los comensales del primer reto de la noche iban a ser muy especiales, pero nadie se esperaba la visita que han acabado recibiendo. Si la semana pasada algunos aspirantes pudieron volver a ver a sus abuelos, otros soñaban esta con poder reencontrarse hoy con sus seres queridos. Jorge Juan, por otro lado, deseaba poder cocinar para famosos, a poder ser los de Muchachada Nui, pero al final ni una cosa ni la otra.

Nada de familiares ni de celebrities: ¡ocho ex aspirantes han vuelto para catar sus platos! Francesc, Fray Marcos, Laura, Merce, Jeremy, Sergio, Larraitz y Frank han regresado por un día a MasterChef 11. Todos se han alegrado un montón al verlos, aunque también ha sido "un poco bajón", como ha reconocido Eneko, que ya se había hecho ilusiones de ver a su mujer y sus hijas. Laura ha pedido perdón a Jotha por las palabras que le dedicó en su segunda expulsión, Larraitz ha explicado que ya se le empiezan a pasar las náuseas del embarazo… y Fray Marcos ha hablado de su regreso al convento, donde parece que hay bastantes fans del programa.

Reprimenda a Fray Marcos en el convento

Fray Marcos hizo historia con su expulsión: se convirtió en el primer aspirante en irse del programa sin utilizar el pin de la inmunidad, algo que nunca había ocurrido antes en MasterChef. Parece que la noticia, como era de esperar, no ha sido muy bien recibida en su convento. "Me gané un regaño", ha reconocido el sacerdote, bastante sorprendido todavía por lo mucho que los frailes están al corriente de lo que ocurre en el programa.

"Hay algo curioso. Yo no sabía que los frailes en el convento seguían tanto MasterChef. Sabía que lo veían, pero no que se sabían la vida de los tres, cómo funcionaba todo… ", ha explicado Fray Marcos señalando a Samantha, Pepe y Jordi. "Para bien. Gratamente me quedé sorprendido de que lo vean", ha asegurado. Eso sí, no habría estado mal seguir disfrutando del programa desde dentro un poco más: "Los frailes para que yo me quedara debían haber rezado más", bromea.