Con el veredicto ya dado y el delantal dorado de MasterChef 11 en poder de Pilu, los jueces quisieron hacer una reflexión, ya que el nivel de la prueba fue bastante bajo, a excepción de 3 o 4 platos. Pepe, Samantha y Jordi analizaron cada propuesta y destacaron los aspectos negativos y positivos de cada una. A la hora de repasar la elaboración de Luca, se vivió uno de los grandes momentos de tensión de la noche. Pero, ¿qué pasó? Te lo contamos.

"Se nota que te estás tomando en serio el emplatado, la carne estaba bien de punto, pero tienes que mejorar mucho la limpieza". Estas fueron las palabras que Samantha le dedicó al plato de Luca. Pero no todos estaban de acuerdo. Al ver la cara que puso Jotha, Jordi le preguntó: "¿No estás de acuerdo?". Y el DJ no se guardó nada en su respuesta y fue tan sincero como acostumbra: "Ni aunque lo estuviera...¡Qué más da! No sé para qué me preguntáis. Yo creo que mi plato era bastante mejor".

Jordi Cruz no dudó en explicar la decisión de los jueces, utilizando la misma contundencia que el DJ: "Jotha, tu plato no estaba bien. Luca por lo menos no se cargó la carne. ¿Era el mejor? Pues no. Lo de Luca era medio bonito y se podía comer y el tuyo era una plasta". Luca no daba crédito a la reacción de Jotha. "No sé que le pasa a este hombre conmigo. Chico, vive tu vida y deja a los demás que vivan la suya. No entiendo".