Ya puedes disfrutar del estreno en la plataforma de vídeos de RTVE Play, del nuevo original de Playz La cámara de Gesell, con la psicóloga María Esclapez.

En esta primera entrega el creador de contenidos, Roi Sastre, habla sobre el acoso escolar que sufrió desde pequeño y cómo este ha condicionado su vida. “Hubo collejas, hubo palizas, hubo quemaduras con cigarros”, recuerda el influencer. “Si me fallaban los adultos cuando yo tenía 15 años, en quién tenía que tener esperanza. Tuve esperanza en mí, por eso no me maté”, reflexiona.

Roi comparte sus vivencias con Alicia Durán, una joven que tambien ha sido víctima del bullying. Ambos charlan sobre cómo vivieron aquel acoso escolar en su infancia y qué secuelas les ha dejado en su vida. “De bien pequeña me intenté quitar la vida ...,me autolesionaba”, confiesa Alicia.

La psicóloga escucha atentamente tras el espejo y charla después con la madre de esta joven, para descubrir cómo viven los familiares este acoso escolar y darnos consejos sobre cómo ayudar a las personas que lo están sufriendo.

Una habitación con espejo espía La cámara de Gesell, un nuevo formato original presentado por la psicóloga María Esclapez para hablar de salud mental. A lo largo de seis capítulos escucharemos a diversos influencers contar en primera persona de diferentes cuestiones relacionadas con la salud mental de los jóvenes. 00.59 min 'La cámara de Gesell', un programa sobre salud mental En cada episodio se juntan un influencer y un jóven anónimo que comparten un mismo problema de salud mental. Sentados cara a cara, tienen una conversación sincera y distendida sobre cómo aceptan su situación, cómo manejan las dificultades del día a día, y cuál es el camino para sanar. Todo sucede dentro de una cámara de Gesell, una sala con 'espejo espía', que se considera una potente herramienta para los estudios de la mente. Al otro lado del espejo, escuchando todo lo que dicen, está María Esclapez, psicóloga clínica (@maria_esclapez). En cada episodio la experta analiza y aporta rigor clínico a los problemas de salud mental, que quiere acercar al gran público de una manera entretenida y divulgativa: “La vocecita de mi conciencia me decía que este programa sería muy útil para que la gente entienda mejor los problemas de salud mental, y los que lo padecen no se sientan tan solos”. Esclapez subraya además que este tipo de formato ayuda a crear conciencia en la sociedad: "Para mí, no hay salud sin salud mental". “La salud física es importante pero no hay que olvidarse de la cabecita, que a veces es muy traicionera y activa unos sistemas de defensa que, o los aprendemos a manejar o nos podemos ver muy afectados por esa situación”, añade. La psicóloga María Esclapez observa detrás del espejo los testimonios en una 'cámara de Gesell'. RTVE Junto a la experta, detrás del espejo, se encuentra un allegado del joven anónimo -un familiar, un amigo, la pareja…- con el que María charla para saber cómo ha vivido la situación de su ser querido y qué ha hecho para ayudarlo. El joven anónimo sabe en todo momento que su familiar está al otro lado del espejo. Tras la conversación entre el influencer y el joven anónimo, se juntan todos en una misma sala para escuchar los consejos y reflexiones de la psicóloga. La cámara de Gesell es una nueva pruducción original de RTVE en colaboración con Thinketers, que nace con el objetivo de entender mejor los problemas de salud mental y aprender a ayudar a las personas que los padecen.

Testimonios en primera persona En la primera temporada de La cámara de Gesell, la serie cuenta con testimonios en primera persona de varios influencers que hablan abiertamente y con mucha naturalidad, de los problemas de salud mental con los que han lidiado en sus vidas. Tanto los influencers como los invitados anóminos comparten desde la intimidad que ofrece está habitación espía su experienca en primera persona. Hablan entre ellos sin tapujos y transmitiendo una enorme sinceridad de trastornos de salud mental y otros problemas que han padecido. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué han aprendido en el camino? ¿Cómo pueden ahora ayudar a otras personas que estén pasando por los mismos problemas? La experta María Esclapez analiza cada uno de los problemas y guía el programa, donde en cada capítulo hay una charla de tú a tú, sincera y distendida, entre un influencer y una persona anónima. RTVE