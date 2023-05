Barcelona s'ha llevat aquest 28 de maig amb 6.472 meses electorals a l'espera que els ciutadans decideixin la composició de l'Ajuntament els pròxims 4 anys. Una cita electoral remarcable perquè les enquestes dibuixen un triple empat entre ERC, BComú i PSC. A les 9 h del matí, alguns electors ja havien dipositat el seu vot sense incidències remarcables. Els 1.638 col·legis electorals tancaran portes a les 20 h del vespre.

Gran part dels candidats municipals han fet una crida als barcelonins a votar per fer un "canvi" a la ciutat i desbancar l'actual alcaldessa Ada Colau, qui espera revalidar l'alcaldia per tercer mandat consecutiu. El 17 de juny és el dia que es constituiran els nous ajuntaments: els electes es convertiran en regidors i regidores, i triaran l'alcalde o alcaldessa per al pròxim mandat.

Els candidats criden a participar L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, ha demanat a la ciutadania anar a votar per "expressar el compromís amb la ciutat", una crida a què s'han sumat el president del partit, Oriol Junqueras, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès: "Que tothom voti en llibertat". La candidata de BComú, Ada Colau, també ha demanat una alta participació per decidir "si avancem o retrocedim". La crida a la participació marca l'inici de la jornada electoral del 28M Des del PSC, l'alcaldable Jaume Collboni ha desitjat una jornada "exemplar de civisme i participació" i ha assegurat que "cal obrir una nova etapa a la ciutat". Xavier Trias també ha fet una crida al "canvi" a la ciutat i ha animat a celebrar la jornada "passi el que passi". Pregar per la transformació també ha estat al discurs de Daniel Sirera, candidat del PP, l'alcaldable per Valents, Eva Parera, i la candidata de Cs, Anna Grau. Basha Changue, de la CUP, ha instat els ciutadans a no quedar-se a casa i votar "per fer front a l'extrema dreta, els fons voltors i els poderosos que voten cada dia". Des de Vox, però, consideren que cal participar el 28M perquè "és una ocasió única de treure els partits que han destrossat la ciutat", segons el candidat Gonzalo de Oro.