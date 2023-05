La inmersión en agua fría es una actividad que divide a las personas: a unos les encanta y otros la detestan. Pero lo cierto es que son muchos los que la practican semanalmente, o incluso a diario, convencidos de que es positiva para su salud mental y física.

También llamada crioterapia, la inmersión en agua fría puede consistir en nadar al aire libre –en lagos, ríos o el océano–, darse duchas frías o incluso sumergirse en un baño de hielo. Desde hace tiempo, los deportistas la utilizan para reducir el dolor muscular y acelerar la recuperación pasando alrededor de diez minutos después del ejercicio en agua fría a unos 10-15 °C.

Además, la inmersión en agua fría también se ha utilizado para ayudar a tratar los síntomas de la depresión, el dolor y la migraña. De hecho, hay muchos relatos de cómo la terapia con agua fría ha cambiado vidas, curado corazones rotos y ayudado a la gente en momentos difíciles.

Aunque muchos estudios han identificado beneficios relacionados con los baños de hielo y la recuperación tras el ejercicio, un estudio de 2014 descubrió que podría tratarse de un efecto placebo.

En realidad, la investigación sobre los beneficios potenciales de la terapia con agua fría o la natación al aire libre está en sus primeras etapas y aún no hay datos científicos que la respalden.

Consejos para nadar en agua fría

Si se decide a probar la terapia con agua fría, hay algunos consejos que debe tener en cuenta:

Consultar antes con el médico de cabecera para confirmar de que es seguro en nuestro caso particular.

Asegurarnos de no estar solos durante la inmersión y, si estamos al aire libre, tener en cuenta las mareas, las corrientes, las olas, los obstáculos submarinos, la contaminación y las medusas.

Asegúrese siempre de tener cuidado al sumergirse en agua fría, no permanezca demasiado tiempo y cuídese después. Michele Ursi/Shutterstock

Planificar cómo vamos a entrar y salir del agua de forma segura: los músculos no funcionarán tan bien con la bajada de temperatura y podríamos dejar de sentir las manos y los pies.

Asegurarnos de disponer de toallas, ropa seca, cortavientos, una bebida caliente y un lugar donde cobijarnos al salir. No conviene conducir ni montar en bicicleta hasta entrar en calor.

Permanecer poco tiempo en el agua fría y salir antes de experimentar entumecimiento, dolor o escalofríos.

Heather Massey, Senior Lecturer, Faculty of Science & Health, School of Sport, Health & Exercise Science, University of Portsmouth; Clare Eglin, Principal Lecturer in the School of Sport, Health, and Exercise Science, University of Portsmouth y Mike Tipton, Professor of Human and Applied Physiology, University of Portsmouth. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Aquí puedes leer el texto original.