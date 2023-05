Aquí tienes la clásica receta de calamares a la romana. Los has comido decenas de veces, pero ¿alguna vez los has preparado en casa? Los aspirantes de MasterChef 11 se enfrentaron a una prueba de frituras y como no podía ser de otra manera, estaban los calamares a la romana.

Y si buscas un postre para cerrar tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE, utiliza su buscador, y localiza decenas de propuestas dulces. ¡No te pierdas nada!