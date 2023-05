La Sagrada Familia es una de las grandes joyas de Barcelona, un emblema de la ciudad que todo el mundo conoce. Todos saben quién es su creador… ¿o no? Resulta que ni Luca ni Álex tienen ni idea de quién construyó la Sagrada Familia, como ha revelado el tiktoker en el último programa de MasterChef. Es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más surrealistas en lo que llevamos de temporada. El dato no ha salido a colación en ningún test de cultura general ni en ninguna prueba de exteriores que haya tenido lugar en Barcelona, como se podría uno imaginar de buenas a primeras. Nada más lejos de la realidad: El propio Luca ha revelado su desconocimiento sin que nadie se lo pidiera y ha arrastrado a Álex con él.

El último programa de MasterChef comienza, como no podía ser de otra forma, con una prueba. En este caso, los jueces piden a los aspirantes que coloquen en una tabla una serie de alimentos en orden según la frecuencia con la que se aconseja su consumo. Y, claro, Luca está harto de que le sometan a estas pruebas. "MasterChef no para de retarme. Parece que yo esté en la universidad", explota. "'Luca, ¿sabes quién es Picasso?'. Siempre "Luca, Luca" para la cultura general", se queja, achacándoselo a que es el más joven, con 18 años. Ya en el último programa Pepe le preguntó por Picasso y Luca le confundió con Gaudí.

Podría haberlo dejado ahí, pero ha querido excusarse echándole las culpas a otro compañero, "Álex, igual, porque a mí Álex me ha dicho que Picasso era el de la Sagrada Familia… ¡Madre mía, el nivel!", critica, quejándose del nivel de cultura de Álex en comparación con el suyo. Lo peor de todo es que Luca piensa que él sí que sabe quién fue el arquitecto de la Sagrada Familia, pero está muy equivocado. "El de la Sagrada Familia es Dalí", asegura. Sonríe orgulloso, convencido de su respuesta. Tras una pausa demasiado larga, el aspirante busca confirmación: "¿Sí o no?", pregunta. Pues no, Luca, ni Pablo Picasso ni Salvador Dalí. ¡El arquitecto de la Sagrada Familia es Antoni Gaudí! Luca y Álex, suspendidos en cultura general.