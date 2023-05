MasterChef 11

Semana a semana, Alex está demostrando que su único objetivo es dedicarse a la cocina. Por eso, no se permite ni el más mínimo error. Siempre busca la excelencia. Y aunque tiene que aprender que hay días en los que por diferentes circunstancias las cosas no pueden salir como desearíamos, ese perfeccionismo le lleva a conseguir grandes platos. Una semana más, los jueces han caído rendidos ante una de sus elaboraciones y Jordi Cruz llegó a asegurar que ya no le habla como a un aspirante, le habla como a un chef.

En el primer reto de la noche, dedicado a productos vegetales y a los diferentes tipos de cortes, Alex presentó lo que podríamos calificar de un “2x1”. Dos platos en uno. Y ese fue el único defecto que encontraron los jueces, ya que le pidieron que, para la próxima, intente integrar todo en uno. Al margen de eso, el veredicto fue impecable. El aspirante explicó con detalle su plato: “Tiene un puré de coliflor ahumado, unas verduras cocidas a la inglesa, setas salteadas y pipas de girasol horneadas para hacerlas polvo, y por otro lado, tiene un velo de naranja y pomelo, con un canelón de calabacín y merluza”. El invitado de la noche, Miguel Bosé, aseguró que “la pinta” era buenísima.