“Iba a ser un gazpacho andaluz, pero se ha quedado en ensalada de encurtidos”. Así comenzó Ana la presentación de su plato. Y es que según ella misma explicó, el gazpacho tenía más temperatura de la que debería y lo metió en el abatidor para enfriarlo. Cuando los jueces anunciaron el final de la prueba, Ana todavía no lo había sacado. Un error que en otras circunstancias puede ser fatal.

Y eso que el sabor del gazpacho era bueno. Así se lo hizo saber Miguel Bosé, invitado estrella de la noche. Durante el cocinado, el artista internacional se acercó con Pepe a visitar a Ana y probó un poco de gazpacho y quedó bastante satisfecho. “Desgraciadamente, nos hemos quedado con las raspas”, confesó el cantante. Por su parte, Pepe lamentó el error: “Esto es una tragedia. ¡Qué pena!”.

“Si esto lo haces en eliminación, estás fuera”

Ana explicó que había sido un cocinado difícil para ella: “No he dado a basto en la cocina, he hecho el encurtido de verduritas, el crujiente de jamón, las esferas de requesón, el aire con el jugo de pepino, pero sin gazpacho no hay nada. Maldita la hora en que lo metí en el abatidor”. Jordi coincidió con la opinión de Ana. “Nos hemos quedado con un plato de pepino”, aseguró el chef. Pero la frase más sincera salió de boca de Samantha. Y fue una dosis de realismo para Ana: “Si esto lo haces en eliminación, estás fuera”.

A Ana no le quedó más remedio que admitir el imperdonable fallo y desde la humildad quiso pedir perdón: “No me queda otra cosa que hacer que disculparme. Estoy decepcionada. A veces soy un poco despistada y por eso puede que no se vea todo lo que hago por mejorar”. Pero lo que sí ha demostrado Ana en su recorrido en MasterChef 11 es que cada vez que se cae, se levanta. Estamos seguros de que a la aspirante le quedan aún muchos grandes platos por presentar ante los jueces.