Elton John i Coldlplay inicien un cicle de concerts i festivals de música que tornen a posar Barcelona a l'epicentre de l'actualitat musical internacional. Els fans de Sir Elton John han hagut d'esperar uns anys per poder-lo veure en aquest 'Farewell Yellow Brick Road', una gira que agafa el títol del seu disc de 1973. Amb 30 milions de discos, ha estat un dels més venuts de la seva carrera. Aquesta gira de comiat iniciada l'any 2018, arriba a Barcelona amb un Elton John amb 75 anys, 300 concerts i 817 milions d'euros recaptats.

Els concerts inicialment programats per octubre de 2020 els va haver de suspendre per la pandèmia i els va posposar pel 2021. Aleshores, una mallatia del cantant va ser el motiu d'una segona suspensió d'aquestes cites musicals. El britànic repassarà alguns dels seus èxits com 'Rocket man', 'I'm still standing' , 'Don't go breaking my heart' o 'Daniel'.

Coldplay farà 4 concerts a Barcelona La banda artística capitanejada per Chris Martin actuarà els dies 24, 25, 27 i 28 de maig a l'Estadi Olímpic Lluís Companys que ha penjat el cartell de 'Sold out' després d'esgotar les 200.000 entrades per a les 4 cites. El show musical, i també visual, de la banda no acaba aquí, ja que el proper 31 de maig encetarà el Primavera Sound 2023 al Parc del Fòrum. Aquest tour 'Music of the spheres' destaca també per la seva sostenibilitat, ja que es plantarà un arbre per cada entrada venuda i la gira s'està duent a terme amb energies renovables gràcies a plaques solars i turbines eòliques.

Una agenda musical plena de grans concerts Les actuacions d'Elton John i Coldplay marcaran l'inici d'un cicle de festivals musicals i concerts a la capital catalana. Repassem algunes de les cites més destacades que marquen en vermell el calendari musical a Barcelona: 31 de maig al 4 de juny: Primavera Sound a Barcelona amb Rosalia, Blur, Depeche Mode, Maneskin i Calvin Harris entre molts d'altres

