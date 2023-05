Desde que entró a MasterChef 11, Eneko ha sido uno de los aspirantes más queridos por sus compañeros. Sus detalles, su manera de hacer equipo y ayudar siempre que puede hacen que el resto de aspirantes siempre quieran contar con él en su equipo. Pero el ex futbolista está adquiriendo otro papel dentro de la edición. Lo analizamos.

En todas las elaboraciones que hace siempre deja algún detalle que evidencia que tiene mano para la cocina. Pero en la última valoración ha subido de nivel. Eneko presentó antes los jueces y Raquel Sánchez Silva, ex aspirante de MasterChef Celebrity, su plato, al que llamó Falces. “Es el nombre de mi pueblo, en Navarra. Estos productos de huerta me hacen recordar los veranos que paso allí”, explicó el aspirante.

Los jueces le pidieron que detallara las elaboraciones y Eneko no se guardó nada: “Es una crema ligera de espárrago blanco, con otras verduras cada una cocida con su tiempo necesario, y lo del medio que parece como un tataki es el tallo de romanescu, cocido y marcado en la plancha con soja”. Samantha, sin todavía probarlo, ya se adelantó: “El plato tiene muy buena pinta”.

“Veo aquí una gran evolución”

Pepe Rodríguez, aunque no le entusiasmó la estética, confesó que era “un buen plato”. Pero quiso ir más allá: “El aprovechamiento del tuétano de la verdura es fantástico”. Por su parte, Raquel Sánchez Silva también quiso regalarle unas palabras a Eneko: “A mí me ha encantado el plato y ya me hubiera gustado emplatar a mí así. Te están hablando en otro idioma, a otro nivel”. Samantha fue la que cerró la valoración con una contundente frase: “Veo aquí una gran evolución”.

Y es que los jueces de MasterChef, más allá de una buena valoración puntual, lo que aprecian de un aspirante es que sepa evolucionar, que se guarde cada uno de los consejos que le dan y los aplique siempre que puedan. Y para eso, Eneko es ejemplar. ¿Es ya uno de los favoritos de la edición? Cuéntanos tu opinión a través de las redes sociales con el hashtag #MasterChef. ¡Te leemos!