El pasado viernes nos quedamos con ganas de más capítulos de El paraíso de las señoras. Teresa tiene cada días más dudas sobre su relación con Mori, y parece que así seguirá siendo en los próximos episodios donde se vivirán momentos muy convulsos en el Paraíso. ¿Quieres saber qué pasará? ¡Aquí tienes el avance de los capítulo 13 al 17 de la segunda temporada!

Avance del capítulo 14 del martes 16 de mayo

Pietro se entera del robo en el Paraíso y solo piensa en regresar a Milán sumido en la culpa. Teresa corría peligro de muerte y él no estaba con ella. Ese es el Pietro Mori a merced de la fiebre empresarial que ya no quiere ser. Pero Teresa, se ve cada vez más acosada por preguntas inquietantes ¿es realmente Pietro Mori el hombre que ella quiere a su lado?

Teresa ayuda a Anna cropper

Corrado no encuentra el coraje para volver al Paraíso después de perderlo todo ante "Doble o nada", convencido de que no tiene nada que ofrecerle a la señorita Mantovani. Quinto está cada vez más confundido: con Letizia todo va bien, sin embargo, tan pronto como se entera del examen del curso de mecanografía de Anna, no duda en correr a su lado. El evento en La Scala ofrece a Andreina la oportunidad de invitar a Vittorio al escenario reservado por la familia Mandelli.