Investiguen un vessament d'oli de palma al Vallès

Els Mossos han obert una investigació per determinar la causa de l'abocament d'entre 200.000 i 300.000 litres d'oli de palma a la riera Seca, al municipi de Santa Perpètua de la Mogoda. El vessament s'ha produït per causes que encara no se saben des d'una sitja de l'empresa Lípids Santiga, S.A. (LIPSA), ubicada a la carretera de Ripollet. L'oli abocat no és tòxic i a l'incident no s'han registrat ferits.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aconseguit aturar el vessament d'uns 1.000 metres cúbics d'oli alimentari fent una mota a la riera Seca per contenir i recollir el producte i evitar que arribés al riu Besòs. Segons els Bombers de la Generalitat, la fuita de lípids s'ha originat a les 11.13 hores en trencar-se una sitja de l'empresa.